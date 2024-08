Caos Napoli, dimissioni Conte: c’è già la data

Inizio terribile per il Napoli di Antonio Conte e si parla anche di possibili dimissioni: spunta la data dell’addio del tecnico

Una sconfitta che ha fatto risuonare l’allarme. Il Napoli contro il Verona ha dato il peggio di sé, facendo arrabbiare Conte.

Il tecnico salentino aveva già avuto parole dure nella conferenza stampa della vigilia, raccontando di una situazione peggiore di quanto si aspettasse ed evidenziando tutti i limiti di una squadra che lo aveva sorpreso in negativo. Il campo poi è andato oltre le peggiori previsioni: dopo un primo tempo discreto, il Napoli si è sciolto alla prima difficoltà, incassando tre gol e non mostrando neanche un cenno di reazione.

Una prestazione che ha fatto vergognare Conte, come lui stesso ha dichiarato nel post gara, chiedendo scusa ai tifosi del Napoli. Situazione molto complicata, dunque, e che potrebbe portare anche a decisioni clamorose. Manna e De Laurentiis hanno il compito di sfruttare gli ultimi 10 giorni di mercato per regalare i rinforzi attesi dall’allenatore, altrimenti la situazione potrebbe anche degenerare. È questo il timore che inizia a serpeggiare nella piazza partenopea ed ora arriva anche la ‘conferma’ dai bookmakers che azzardano la data della separazione.

Calciomercato Napoli, dimissioni Conte: arrivano le quote

Tra le quote Snai, infatti, è spuntata anche quella relativa all’addio di Conte al Napoli. Esonero o dimissioni non fa molta differenza, perché la rottura ora diventa una ipotesi non più azzardata, ma credibile almeno per chi si occupa di scommesse.

Così la Snai quota a 10 l’esonero o le dimissioni di Conte entro il 5 gennaio 2025, cioè entro la fine del girone di andata. Un matrimonio di brevissima durata se davvero dovesse andare così e che la situazione sia complicata lo dimostrano anche le quote dello scudetto da parte del Napoli che sono improvvisamente aumentate. Stando a 888sport, infatti, il tricolore da parte degli azzurri è passato da una quota di 5,50 a 8,50, segno che la fiducia nella truppa azzurra sta calando.