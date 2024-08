Thiago Motta applausi a Vlahovic e fiducia sul mercato: “La squadra sarà competitiva”

Buona la prima per la Juventus di Thiago Motta che batte 3-0 il Como: le parole nel post gara dell’allenatore bianconero

Tris per la Juventus contro il Como. I bianconeri partono conquistando tre punti e Thiago Motta può dirsi più che contento della prestazione dei suoi calciatori.

Nel post gara a ‘DAZN’ il tecnico ha commentato così la partita: “Buone sensazioni, Mbangula ha giocato perché lo meritava: sono contento per lui e per la squadra che ha fatto una buona partita”.

CENTROCAMPO – “L’umiltà ci vuole sempre. Oggi l’umiltà di Vlahovic di tornare indietro, i nostri difensori di comunicare il momento in cui uscire. Abbiamo giocato con una buona squadra che arrivava con entusiasmo. Quando abbiamo la palla poi abbiamo giocatori con grande qualità e abbiamo fatto molto bene in tutta la gara”.

YILDIZ – “Vlahovic ha fatto una grandissima partita, con o senza palla. È un giocatore importante per noi, un giocatore che ha bisogno della squadra. Kenan oggi doveva stare in quella posizione. Sono contento per loro, hanno fatto un’ottima partita. Oggi ha giocato lì, ma può giocare in diversi ruoli: dipenderà dalla gara e dalla sua condizione”.

RINFORZI – “Ora bisogna recuperare da questa partita e pensare già a prepararsi bene sul Verona. Il mercato oggi non ne abbiamo il controllo io e la squadra. Stiamo lavorando seriamente per rinforzare e fare una squadra competitiva, noi ora recupero e concentrazione sulla prossima partita”.

WEAH – “Grande istinto del giocatore. Vediamo cosa ha, domani valuteremo bene. Dal primo giorno di preparazione ha fatto molto bene e ci sta aiutando tantissimo”.