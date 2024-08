“Sta facendo di tutto”: Conte-Napoli, è già caos totale

La pesante sconfitta all’esordio contro il Verona accende la crisi del Napoli di Conte: allenatore sotto accusa, è caos totale

Non si salva nessuno. Il 3-0 subito in casa del Verona è un atto d’accusa per il Napoli che non ammette innocenti.

Non lo è la società, in netto ritardo sul mercato ed incapace di assicurare all’allenatore l’attaccante che attende da tempo. Non lo è però neanche Conte che può e deve dare la sua impronta ad una squadra che, seppur incompleta, non può soccombere in questo modo contro il Verona. Ovviamente sul banco degli imputati finiscono anche i calciatori, apparsi troppo leggeri e completamente spaesati nel secondo tempo quando, dopo aver preso il primo gol, sono letteralmente usciti dal campo.

Una situazione molto difficile, tanto per ripetere le parole di Conte alla vigilia del match. Un allenatore che nel post gara ha chiesto scusa ai tifosi, ha parlato di vergogna e è tornato a puntare il dito sui problemi evidenziati prima del match. “Se parlo non è per dare fiato alle trombe, per nascondermi, ho per declinare le responsabilità: chi dice il contrario non mi conosce. Quando parlo mi prendo la responsabilità”.

Napoli, Conte sotto accusa: “Sta facendo di tutto per picconare il club”

Una situazione complicata che avrà bisogno di tempo per essere risolta e che il tecnico non ha attribuito soltanto ai ritardi sul mercato, con almeno quattro acquisti che la società dovrà fare da qui a fine sessione estiva.

Ma intanto le parole di Conte e la sconfitta di Verona stanno facendo discutere e c’è chi va all’attacco del tecnico come Paolo Bargiggia che su X alimenta i dubbi sull’allenatore: “L’effetto Andonio è già finito? – si domanda – Sicuramente lui sta facendo di tutto per picconare il Napoli e l’ambiente”. Frase che lascia aperte tante interpretazioni e che alimenta sicuramente i dubbi sul rapporto tra Conte e il club.