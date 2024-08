Mbangula dà ragione a Motta: la Juve passa 3-0 contro il Como

La Juventus vince 3-0 contro il Como grazie alla rete del debuttante Mbangula e di Weah e Cambiaso: primi tre punti per Thiago Motta

Buona la prima per la Juventus di Thiago Motta: i bianconeri si impongono 3-0 sul Como nel monday night della prima giornata di campionato.

Debutto migliore non poteva esserci per la Juventus che gioca sul velluto e dà ragione alle scelte del proprio allenatore: Motta manda in panchina Douglas Luiz e Danilo e lancia dal primo minuto il giovane Mbangula. È proprio il 20enne attaccante belga ad aprire le danze con un tiro a giro che finisce all’angolino, rendendo inutile il tuffo di Reina. L’1-0 arriva al 23′ e premia la formazione che ha fatto maggiormente la partita.

La rete accende ancora di più i bianconeri che colpiscono la traversa con Vlahovic e trovano poi il 2-0 con Weah. Proprio lo statunitense all’intervallo è costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio, lasciando il posto al giovane Savona. Nella ripresa ancora Vlahovic trova il 3-0, ma il Var annulla per fuorigioco. Il serbo ci riprova, ma viene fermato questa volta dal palo.

Serie A, Juventus-Como 3-0: marcatori e classifica

Fabregas manda in campo anche Cerri, ma i cambi non scuotono il Como che ci prova con Strefezza che sfiora il palo alla sinistra di Di Gregorio. La partita sembra andare verso l’epilogo senza altre emozioni, ma Cambiaso decide di regalare un’altra gioia allo Stadium con il gol del 3-0. La Juve batte 3-0 il Como ed inizia nel modo migliore la stagione: Thiago Motta può sorridere.

JUVENTUS-COMO 3-0: 23′ Mbangula (J), 45’+1 Weah (J), 91′ Cambiaso (J)

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta, Verona, Lazio e Juventus 3 punti; Bologna 1, Cagliari 1, Empoli 1, Fiorentina 1, Genoa 1, Inter 1, Milan 1, Monza 1, Parma 1, Roma 1, Torino 1, Udinese 1, Como 0, Lecce 0, Venezia 0, Napoli 0.