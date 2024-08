Inter, c’è l’addio UFFICIALE: “E’ stato un onore”

L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso i social. Il post non lascia alcun dubbio: Simone Inzaghi può sorridere

C’è l’addio ufficiale da parte del giocatore dell’Inter. Un lungo post sul proprio profilo social non lascia alcun dubbio.

Yann Sommer ha deciso di chiudere con la Nazionale dopo aver giocato gli Europei. Per l’estremo difensore si chiude così un capitolo importante della propria vita. A 35 anni e 94 presenze, il portiere non giocherà più per la Svizzera: “Dopo un’attenta riflessione – scrivere su Instagram -, ho deciso di concludere la mia carriera da portiere della nazionale svizzera. È stato un grande onore e privilegio rappresentare il mio Paese ai massimi livelli per 12 anni.“ Con la conclusione di un altro grande Europeo nella vicina Germania, dove ho trascorso anni indimenticabili in Bundesliga, è giunto il momento di salutarci. Il periodo trascorso in Nazionale ha significato molto per me. Ripenso con orgoglio ai tanti momenti indimenticabili: le partite emozionanti, le vittorie che abbiamo festeggiato insieme e le sfide che abbiamo superato insieme”.

Sommer non molla l’Inter: Martinez è avvertito

Yann Sommer potrà così dedicarsi solo ed esclusivamente all’Inter. La scelta di abbandonare la Svizzera farà certamente piacere a Simone Inzaghi e a tutto il mondo nerazzurro. Il portiere 35enne resterà ad allenarsi ad Appiano Gentile durante le pause per le Nazionali.

La stagione di Sommer è iniziata in chiaroscuro, prima l’errore sul primo gol del Genoa, poi il rigore parato a Messias, che però l’ha messa dentro alla ribattuta. Lo svizzero sa bene che dovrà tenere alta la guardia, fornendo prestazioni all’altezza per non perdere il posto da titolare. I nerazzurri, vista l’età dell’ex Bayern Monaco, hanno, infatti, deciso di investire su un nuovo portiere, quel Martinez, che scalpita per avere una possibilità dal primo minuto. L’addio alla Nazionale per Sommer è anche chiaramente un modo per tenersi stretta l’Inter