DIRETTA Serie A, Juventus-Como: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Thiago Motta e il Como di Fabregas in tempo reale

La Juventus ospita il Como a Torino nel posticipo del lunedì che chiude la prima giornata del campionato di Serie A. Un monday night tra due formazioni che hanno obiettivi diametralmente opposti che sarà diretto dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

E’ il giorno della prova del nove per i bianconeri del nuovo tecnico Thiago Motta, ancora alle prese con diverse operazioni di mercato in entrata e in uscita da finalizzare. Il precampionato è stato alquanto deludente: si è partiti con una sconfitta contro il Norimberga quando ancora mancavano quasi tutti i titolari, poi il pareggio contro il Brest e infine il ko contro l’Atletico Madrid. Unico successo nella partitella in famiglia contro la Next Gen di Montero. La stagione dei biancoblu di Cesc Fabregas è iniziata male: ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia è arrivata l’eliminazione ai calci di rigore ad opera della Sampdoria. La partita sarà trasmessa in tv e sarà visibile in streaming su tablet, smartphone e pc in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale alla stagione 2002-03: a Torino i lariani strapparono il pareggio 1-1 con Zalayeta che impattò il gol di Pecchia. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juve e Como live in tempo reale.

Probabili Formazioni Juventus-Como

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

COMO (4-4-2): Audero; Cassandro, Goldaniga, Dossena, Moreno; Strefezza, Mazzitelli, Braunoder, Da Cunha; Cutrone, Belotti. All. Fabregas

CLASSIFICA SERIE A: