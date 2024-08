Conte, altro guaio dal mercato: in arrivo un nuovo rifiuto

Napoli, altro problema dal mercato per Antonio Conte: il giocatore propenso a dire no agli azzurri

Le parole di Antonio Conte hanno risuonato fortemente nel corso della conferenza stampa che ha preceduto la gara contro il Verona. Il tecnico del Napoli ha manifestato tutto il suo dissenso per quello che fino ad ora è stato il mercato dei partenopei.

Un mercato fino ad ora bloccato e che rischia di vedere una nuova, ennesima delusione, per l’ex ct della Nazionale. Il club azzurro è infatti al lavoro per cercare nuovi rinforzi a centrocampo. Diversi sono i profili valutati e in particolare si guarda ai nazionali scozzesi Billy Gilmour del Brighton e Scott McTominay, in uscita dal Manchester United nonostante i numeri eccellenti della scorsa stagione.

Napoli, McTominay preferisce restare in Premier League

E proprio da McTominay potrebbe arrivare una nuova delusione per quanto riguarda il mercato degli azzurri. Perché il ‘Sun’ sottolinea come il centrocampista nato in Inghilterra (ma appunto nazionale inglese), preferirebbe una permanenza in Premier League piuttosto che un trasferimento all’estero.

La corte del Napoli, sottolinea il tabloid britannico, è insistente, ma McTominay preferirebbe restare in Inghilterra. Sulle sue tracce c’è da tempo il West Ham, che potrebbe tornare a bussare prepotentemente alla porta dei ‘Red Devils’. Attenzione però anche al Fulham, che ha già visto respingere una propria offerta e al Crystal Palace, che può contare su un budget importante e ha soldi da poter spendere. Tra le pretendenti va considerato anche lo stesso Brighton. In più c’è da tenere conto pure della richiesta del Manchester United: il prezzo del cartellino del centrocampista è infatti fissato a oltre 40 milioni di euro. Una cifra decisamente importante.

A quel punto il club partenopeo potrebbe fare il tifo proprio per il Brighton. L’eventuale acquisto di McTominay potrebbe essere un incentivo per liberare Gilmour. Conte è grande estimatore di quest’ultimo e sarebbe felice di accoglierlo in azzurro. Se il connazionale dovesse approdare alla corte dei ‘Seagulls’, allora Gilmour potrebbe considerarsi la pista più facile per gli azzurri.