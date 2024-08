Verona-Napoli, guaio Conte: infortunio confermato

Verona-Napoli, infortunio confermato e forfait: guaio per Antonio Conte

Niente esordio in campionato con la maglia del Napoli per Alessandro Buongiorno. L’ex capitano del Torino non sarà della partita contro il Verona.

Il difensore centrale della Nazionale non è riuscito infatti a recuperare dalla distorsione alla caviglia sinistra rimediata in uno degli ultimi allenamenti. Conte ha dovuto a malincuore rinunciare al centrale e ha deciso di schierare Rrahmani al centro della difesa a tre, con Di Lorenzo alla sua destra e Olivera a sinistra. Una difesa certamente inedita, con i due che hanno occupato queste posizioni anche con la maglia della Nazionale. Non si tratta quindi di un esperimento a partire da zero.

Di certo però il tecnico non si aspettava di dover fare a meno di quello che è probabilmente (fino ad ora) l’acquisto più importante dell’estate azzurra. Alte sembrano le possibilità che Buongiorno possa esordire in campionato con la maglia del Napoli nella prossima giornata, in programma domenica prossima, nella difficile sfida del Maradona contro il Bologna.