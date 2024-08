Venezia, Di Francesco: “Voglio riprendermi quello che ho perso immeritatamente col Frosinone”

Il Venezia di Di Francesco sogna per qualche minuto, poi si fa rimontare dalla Lazio: nel postpartita le parole in conferenza del tecnico

Eusebio Di Francesco riparte da una sconfitta in casa della Lazio nella sua nuova avventura al Venezia. Eppure la sua squadra aveva approcciato molto bene andando anche in vantaggio. Poi tanti errori individuali e la qualità dei biancocelesti hanno ribaltato tutto.

Nel postpartita l’analisi in conferenza stampa dell’allenatore abruzzese: “Avevamo avuto un ottimo approccio alla gara, andando in vantaggio, poi abbiamo messo in difficoltà la Lazio. Dopo l’1-1 è cambiata la partita, ci siamo abbassati, poi bisogna pensare che c’è anche la qualità della Lazio. Siamo comunque rimasti in partita, nel secondo tempo potevamo riprenderli. Peccato il 3-1 perché stavo facendo dei cambi. Oltre gli errori individuali, guardando a tanti esordienti e ragazzi giovani, devo dire che la squadra ha fatto un’ottima gara”.

Si aspetta di più dai leader? “Stiamo lavorando in una direzione diversa rispetto agli anni precedenti, ai ragazzi ho detto sempre che ci vuole coraggio. Senza ti fai chiudere nella tua area. L’abbiamo fatto a tratti, manca ancora un po’ di continuità, ci sono situazioni da affinare. Con la società stiamo lavorando veramente bene, cercando di migliorare anche la rosa”.

Ha notato la volontà dei nuovi di candidarsi a qualcosa di più di aver sostituito i giocatori assenti? “Sì, dobbiamo completarci ancora. Ma sono soddisfatto del loro approccio, della loro spensieratezza, devono mantenerla. Dobbiamo crescere tanto, ma sono contento di quello che hanno fatto”.

Con quanto entusiasmo è tornato dopo la delusione dello scorso anno? “Ho avuto richieste da società che vogliono mantenere la categoria, ho fatto questa scelta perché volevo riprendermi quello che abbiamo perso lo scorso anno immeritatamente, perché lo dico con forza, lo scorso anno il Frosinone non meritava di retrocedere per quello che ha fatto vedere. Sono convinto di andarmelo a riprendere”.

Castellanos ha segnato 4 gol su 5 a sue squadre: un commento sulla Lazio di Baroni? “Sicuramente non mi ha fatto bene ultimamente (ride, ndr), ma sono ottimi giocatori. La Lazio ha messo dentro giocatori di gamba, ha fatto scelte giuste per competere a certi livelli, il calcio sta andando in una direzione precisa. Bisogna alzare il livello di intensità e di gioco. Poi la Lazio aveva in panchina altri giocatori di qualità”.

Dopo di lui è toccato ad Andersen, autore del primo gol del vantaggio del Venezia: “Abbiamo iniziato bene, peccato per il risultato ma sappiamo di poter fare meglio di quanto visto oggi, cercheremo di fare il meglio possibile”.

Quanta responsabilità ti senti nel giocare nel ruolo di Tessman e Busio? “C’è pressione perché hanno fatto entrambi benissimo, abbiamo fatto bene anche se loro non c’erano, cerco di fare il meglio per dimostrare al mister che posso giocare e continuerò a provarci”.

Le emozioni del tuo primo gol? “È una stata una sensazione bellissima, non sono abituato a fare gol quindi è stato ancora più speciale. Sento felicità e pressione perché ho lavorato durissimo, speravo poi in un altro risultato. È stato poi molto bello condividerlo con i compagni”.