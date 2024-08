Tegola Napoli, Kvaratskhelia non ce la fa: cambio obbligato

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo tra Hellas Verona e Napoli: Antonio Conte è stato costretto a sostituire Kvaratskhelia

Pur avendo avuto le migliori occasioni per sbloccare il match, il Napoli non è riuscito a sbloccare il risultato nel primo tempo della sfida contro l’Hellas Verona. Al ‘Bentegodi’ al duplice fischio le due squadre sono andate negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Antonio Conte, però, deve fare i conti con un’altra brutta notizia.

Il tecnico pugliese è stato infatti costretto a togliere dal campo Kvaratskhelia, che dopo essersi sdraiato sul manto erboso per più di un minuto, ha alzato bandiera banca. L’attaccante georgiano, colpito alla nuca dopo i primi minuti, ha palesato dei giramenti di testa come evidenziato anche dalla mimica dello staff sanitario del Napoli. Benché abbia provato a stringere i denti, Kvaratskhelia è dunque ritornato in panchina pochi secondi prima che si chiudesse la prima frazione di gioco. Le sue condizioni andranno sicuramente valutate nel corso delle prossime ore: vi forniremo ulteriori ragguagli a riguardo. Al posto di Kvara è entrato Giacomo Raspadori.