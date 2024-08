“Sta firmando le dimissioni”: caos Conte prima di Verona-Napoli

Verona-Napoli è in programma domani, ma intanto esplode il caso Conte poco prima del debutto in campionato degli azzurri

Parole nette, che non chiedono alcun tipo di interpretazione. La conferenza di Conte alla vigilia di Verona-Napoli è un ritratto della situazione in casa azzurra. Un ritratto quasi drammatico per una squadra che dopo lo scudetto del 2023 non si è più ritrovata.

L’allenatore ha parlato di mercato bloccato, di situazione complicata, di scudetto che non deve buttare fumo negli occhi. Ma è andato anche oltre, affermando di aver trovato una situazione peggiore di quanto si aspettasse. Una conferenza che ha acceso il dibattito in casa Napoli e che ha fatto sorgere qualche dubbio sull’avventura di Conte in azzurro.

Così i tifosi si sono scatenati sui social e quando ormai è imminente il debutto in campionato hanno pronostico le dimissioni dell’allenatore.

Napoli, Conte pronto a dimettersi: la previsione dei tifosi

In tanti immaginano un Conte pronto ad andare via se non dovesse essere accontentato sul mercato negli ultimi 13 giorni di trattative, qualcuno azzarda anche parlando di “dimissioni vicine” da parte dell’allenatore.

Una sensazione che è comune un po’ a tutti i sostenitori del Napoli che non vedono motivo di essere ottimisti dopo le parole del proprio allenatore. Così c’è anche chi sottolinea l’umore della piazza: “Sembra che Conte si già firmando le dimissioni”. Ora però parola al campo per scacciare via o alimentare tutti i dubbi sulla stagione dei partenopei.

Ecco alcuni tweet:

#conte si è illuso delle promesse di @ADeLaurentiis sarà il primo a dare le dimissioni e farebbe bene — 💙Paolo💙 (@manodedios1926) August 17, 2024

@ADeLaurentiis le dimissioni di Conte sono vicine, non ho mai visto un allenatore così avvilito alla prima di campionato.

CONTE: NON C’È VOGLIA DI TIRARE FUORI LA TESTA DA SOTTO AQUA VELOCEMENTE.

Grazie Antonio sei stato chiarissimo, ora sappiamo cosa aspettarci. — Fabio (@FabioNapoli84) August 17, 2024

CONTE HA RAGIONE

MA CONOSCENDO ADL DOVEVA PENSARCI PRIMA

OGGI BASTA PIANGERE

O DAI LE DIMISSIONI

O LAVORI SENZA PIANGERE — Mc Race (@antonio_race) August 17, 2024

Siamo passati dal dobbiamo dare fastidio, al ci dobbiamo arrangiare, le dimissioni di Conte sono vicine. — Fabio (@FabioNapoli84) August 17, 2024

Io credo che alle dimissioni ci stia pensando #Conte 😅 — DaDo9.6 (@domyf96) August 17, 2024