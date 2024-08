Scoppia il caso inatteso, comunicato UFFICIALE: c’entra anche la Juventus

Arriva il comunicato ufficiale con le scuse della società: succederà nella partita contro la Juventus

Non mancano gli argomenti di discussioni dopo le prime partite di Serie A. Il sabato della prima giornata del massimo campionato ha offerto diversi spunti, partendo dalle mancate vittorie di Inter e Milan, ma non solo.

A far discutere anche le condizioni del terreno di gioco del Castellani dove Empoli e Monza hanno pareggiato 0-0. Difficile che potesse esserci un risultato differente viste la situazione del campo, su cui è stato molto complicato giocare. Così la società toscana ha voluto scusarsi all’indomani del match con un comunicato ufficiale in cui ha spiegato anche il motivo delle precarie condizioni dell’erba della Computer Gross Arena.

“Empoli Football Club ci tiene a scusarsi con tutti i tifosi azzurri, gli sportivi e con la Lega, alla quale abbiamo già spiegato le motivazioni, per le condizioni del terreno di gioco” si legge nel comunicato. La nota entra poi nel dettaglio delle motivazioni: “Alcuni trattamenti, necessari e indispensabili per il terreno, non si sono potuti effettuare immediatamente al termine della stagione scorsa per più motivi”.

Empoli, scuse e rassicurazioni in vista della Juventus

L’Empoli ha così ricordato nel comunicato pubblicato l’amichevole disputata dalla Nazionale lo scorso 9 giugno, così come il fatto che l’impianto è stato messo a disposizione del Governo e della stessa Figc “per il potenziale svolgimento della fase finale del campionato libico”, impendendo quindi l’intervento sul manto erboso. Una fase finale, ricorda ancora l’Empoli, che “è stata poi disputata altrove e non nelle sedi indicate, mettendoci a conoscenza dello spostamento solo all’ultimo momento”.

Tutti questi motivi hanno rinviato a luglio l’intervento sul campo da gioco, facendo sì che il terreno fosse in condizioni pessime sia in coppa Italia che nella gara di campionato contro il Monza. Ora però l’Empoli, oltre alle scuse, garantisce che “per la prossima gara casalinga contro la Juventus il terreno di gioco sarà nuovamente in perfette condizioni”, rimarcando come sia stato impeccabile anche negli anni scorsi.