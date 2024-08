Insulti alla Roma, scoppia la bufera per il video dello scandalo

Scoppia la bufera dopo il video che vede la Roma pesantemente insultata: ecco cosa è realmente successo

Un video che ha lasciato il segno e di cui stanno discutendo in maniera molto veemente i tifosi della Roma. La società giallorossa insultata in un filmato che avrebbe dovuto semplicemente presentare un nuovo acquisto.

L’annuncio ufficiale del trasferimento del danese Philip Zinckernagel al Bodo Glimt è diventato un caso internazionale che dalla Norvegia è sbarcato anche in Italia. Il tutto per la scelta, chissà quanto voluta, della società norvegese di includere nelle immagini alcuni riferimenti al club capitolino. Le due squadre negli ultimi anni si sono affrontate quattro volte in Conference League, partite che hanno avuto anche momenti accesi, facendo nascere una inattesa rivalità tra i club e le due tifoserie.

Così, appare non certo involontario, quanto presente nel video con cui la società norvegese ha annunciato l’arrivo di Zickernagel. Nel filmato si vede il giocatore guardare su un pc un filmato di Zorro, personaggio a cui è spesso accostato. Ma è quel che succede dopo che fa discutere.

Roma, insulti dal Bodo Glimt: cosa è successo

Quando il calciatore chiude il pc, infatti, gli occhi più attenti non possono che notare quanto è presente sul retro del portatile. Sul pc compaiono degli adesivi e tra questi ce n’è uno in particolare che lascia il segno con la scritta: “Roma m***a”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FK Bodø/Glimt🏆 (@bodoglimt)

Inoltre, vicino è raffigurato anche un mirino dove sembra comparire il volto di Nuno Santos, l’ex preparatore dei portieri giallorosso, collaboratore di Mourinho. Proprio Santos ebbe una discussione con l’allenatore del Bodo in una delle sfide tra le due formazioni. Ovviamente, il video ha fatto molto discutere con i tifosi della Roma che si sono scatenati sui social contro la società norvegese. Da segnalare anche come il post della società nordica abbia ricevuto tra i like anche quello di Solbakken, ex di entrambe le società, quest’estate passato dalla Roma all’Empoli in prestito. Un ‘mi piace’ probabilmente relativo al nuovo arrivo per il Bodo ma che ha contribuito a incendiare gli animi.