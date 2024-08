DIRETTA Serie A, Cagliari-Roma e Lazio-Venezia: le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Unipol Domus’ tra il Cagliari di Nicola e la Roma di De Rossi e quello dell’Olimpico’ tra la Lazio di Baroni e il Venezia di Di Francesco in tempo reale

La Roma e la Lazio affrontano rispettivamente il Cagliari in trasferta ed il Venezia in casa in due gare valide per la prima giornata del campionato di Serie A. Due sfide per saggiare le ambizioni dei club capitolini contro squadre che puntano alla salvezza che saranno dirette nell’ordine da La Penna di Roma 1 e da Tremolada di Monza.

Da una parte, all’Unipol Domus’, i giallorossi di Daniele De Rossi – privi dello squalificato Paredes – puntano a centrare i tre punti dopo un ricco calciomercato per cominciare la rincorsa ad un posto nella prossima Champions League. Nel precampionato ci sono stati alti e bassi: i tre pareggi contro Kosice, Olympiacos ed Everton sono stati intervallati dalla sconfitta contro il Tolosa e la vittoria sul Barnsley. Per i rossoblu di Davide Nicola, che a loro volta dovranno fare a meno di Mina appiedato dal giudice sportivo, si tratta invece già della seconda uscita stagionale dopo la vittoria sulla Carrarese in Coppa Italia. Lo scorso anno, su questo stesso campo, i capitolini si imposero con il risultato di 4-1 con la doppietta di Lukaku e i gol di Aouar e Belotti, tutti giocatori che non fanno più parte della rosa.

Dall’altra parte, allo stadio ‘Olimpico’, i biancocelesti del nuovo tecnico Marco Baroni vogliono partire con il piede giusto davanti ai propri tifosi e candidarsi ad essere la sorpresa del campionato. Le ultime amichevoli hanno dato riscontri positivi: un pareggio contro il Southampton a fronte di tre vittorie contro Hansa Rostok, Frosinone e Cadice. Meno bene le cose per gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco, che peraltro dovranno rinunciare agli squalificati Idzas, El Haddad e Candela: i lagunari sono già stati eliminati dalla Coppa Italia ad opera del Brescia. L’ultima trasferta veneta risale al 2021 e vide i capitolini prevalere con il punteggio di 3-1 grazie alle reti di Pedro, Acerbi e Luis Alberto. Entrambe le partite saranno visibili in tv, su pc, su smartphone e tablet solamente su Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Cagliari e Roma e tra Lazio e Venezia live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Cagliari-Roma e Lazio-Venezia

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Le Fée, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Zalewski All. De Rossi

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Altare, Svoboda, Sverko; Sagrado, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Gytkjaer All. Di Francesco