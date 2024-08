Addio Milan, se ne va in Arabia Saudita: è pronto al trasferimento

Il Milan potrebbe presto dire addio al calciatore: è sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita, che dovrebbe avvenire già nei prossimi giorni

La prima impressione del Milan con la nuova Serie A non è stata proprio esaltante. I rossoneri sono impattati in un 2-2 che ha fatto male a molti tifosi, anche per come è arrivato, e cioè con una rimonta in extremis dopo un’importante prestazione da parte del Torino, che si era portato addirittura sul punteggio di 2-0 in suo favore.

L’ingresso di Alvaro Morata ha sistemato le cose, ma bisogna nettamente alzare il livello e il gioco corale per centrare gli obiettivi attesi durante questa stagione, e lottare con le prime della classe per il prossimo scudetto. I rossoneri devono anche concludere l’attuale sessione di calciomercato nel migliore dei modi.

L’operazione legata a Fofana è ormai andata a buon fine, esattamente come quella per Emerson Royal. La maggior parte degli obiettivi sono stati centrati, ma attenzione anche al possibile arrivo di un nuovo centravanti, che potrebbe aumentare ancora di più le alternative a disposizione di Fonseca per il reparto offensivo. Tra i nomi circolati con più insistenza, c’è quello di Tammy Abraham, ma il calciatore inglese potrebbe finire altrove nei prossimi giorni.

Niente Milan per Abraham: è sempre più vicino all’Arabia Saudita

Il bomber ex Chelsea, però, non interessa solo ai rossoneri. Negli scorsi giorni, si è parlato a lungo anche del West Ham, che da tempo sta pensando di riportare il centravanti in Premier League, ma alla fine potrebbe prendere il sopravvento un trasferimento in Arabia Saudita.

L’ha sottolineato anche l’esperto di calciomercato Ekrem Konur, che ha scritto sul suo profilo X (ex Twitter) che l’attaccante è sempre più vicino al passaggio in Saudi Pro League. Negli ultimi anni, quel campionato ha attirato calciatori sempre più importanti e con ingaggi notevoli, decisamente convincenti per i protagonisti in causa.

Non ci sono ancora i dettagli finanziari dell’operazione e il nome del club che potrebbe presto concludere l’affare, ma secondo il giornalista, questa mossa è vista come un passo significativo sia per Abraham che per l’intero campionato. Certo, sarebbe un problema significativo anche per il Milan, che dovrebbe trovare un altro nome valido per completare il suo attacco, in un ruolo in cui ci sono già a disposizione Morata e Jovic.