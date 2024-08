Addio Juventus e spogliatoio in tilt: Chiesa a Milano, la reazione è clamorosa

Tra i diversi nodi da sciogliere in casa Juventus, quello riguardante il futuro di Chiesa continua a tenere banco senza soluzione di continuità

A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, il rebus Chiesa continua a (discussione)orientare le mosse della Juventus. Nonostante la forte presa di posizione assunta dalla ‘Vecchia Signora’, certificata nuovamente dalle parole di Thiago Motta alla vigilia della sfida con il Como, per adesso la sua cessione non si è ancora materializzata.

Con la pista Roma da tenere assolutamente in considerazione e gli ‘abboccamenti’ diretti o indiretti di Milan ed Inter, le chances di una permanenza dell’esterno offensivo in Serie A sono in aumento. Anche perché il viaggio di Ramadani in Inghilterra non ha sostanzialmente sortito effetti concreti. Fuori dal progetto tecnico della ‘Vecchia Signora’, per Chiesa potrebbero aprirsi scenari a sorpresa da qui fino alla fine della sessione estiva di calciomercato. Fermo restando che la valutazione che la Juve fa del calciatore si attesta sui 15-18 milioni di euro: cifra sicuramente inferiore rispetto ai 25 milioni di euro richiesti fino a qualche settimana fa.

Calciomercato Juventus, Chiesa-Milan: “Non tutto lo spogliatoio parrebbe essere d’accordo

Tra le diverse soluzioni sondate dalla Juventus nelle ultime settimane, nell’ambito dei discorsi riguardanti il dossier Kalulu i i bianconeri hanno proposto anche il cartellino di Chiesa. Sull’argomento è ritornato anche Guido Tolomei di ‘Telelombardia’ che si è espresso così sulla questione, confermando l’interessamento dei rossoneri per il jolly della Juve e aggiungendo un dettaglio tutt’altro che banale:

“Il Milan si sta interessando concretamente a Chiesa, anche se non tutto lo spogliatoio rossonero parrebbe d’accordo. Pista comunque da tener monitorata“. Ricordiamo che comunque per il Milan il profilo di Chiesa non rappresenta una priorità. Dopo aver messo le mani su Fofana, ufficializzato nella giornata di ieri, i rossoneri sono chiamati a sfoltire un organico che presenta non pochi esuberi. Piuttosto, la pista Chiesa potrebbe rappresentare un interessante soluzione last minute, ma solo a determinate condizioni. Scenario non ancora caldissimo, ma comunque foriero di possibili sviluppi.