Serie A, UFFICIALE: cambia l’arbitro a poche ore dal match

Prima giornata di Serie A all’insegna delle sorprese, con l’AIA che ha appena comunicato una variazione delle designazioni arbitrali

Alle 18.30 di oggi, la Serie A 2024/25 inizierà con due partite molto interessanti: Genoa-Inter e Parma-Fiorentina. Tra volti nuovi e casi di mercato, c’è molta attesa di scoprire chi sarà in grado di dare filo da torcere ai campioni d’Italia, ma ad animare la vigilia delle sfide di domani ci ha pensato l’AIA, apportando una modifica importante alle designazioni arbitrali.

Con un comunicato ufficiale, l’associazione ha annunciato che Cagliari-Roma non sarà più arbitrata da Fderico La Penna, della sezione di Roma, ma da Livio Marinelli, della sezione di Tivoli: “Si comunica che Federico La Penna, designato come Arbitro per la gara Cagliari-Roma valevole per la 1° giornata del Campionato di Serie A 2024-25, in programma domenica 18 agosto alle ore 20.45, sarà sostituito da Livio Marinelli”.