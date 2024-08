Non solo Palacios, grande affare per l’Inter in Argentina: colpo da 13 milioni

Non c’è solo Tomas Palacios per il calciomercato dell’Inter: i nerazzurri possono raddoppiare in Argentina con un colpo da 13 milioni

L’Inter ha appena pareggiato alla prima partita di campionato contro il Genoa. I nerazzurri hanno avuto a disposizione un gran Marcus Thuram, ma ha anche denunciato mancanze difensive veramente importanti, che alla fine hanno portato a un pareggio all’esordio contro i rossoblù.

Dopo aver assistito al match dagli spalti, la dirigenza nerazzurra può tornare a pensare al calciomercato e con la certezza che l’innesto di un nuovo difensore sia fondamentale per migliorare la squadra e fare fronte a tutti gli impegni che ci saranno nella stagione appena iniziata.

Il nome che piace di più, anche se Marotta non lo dice, è quello di Tomas Palacios, giovane difensore argentino che somiglia molto per caratteristiche ad Alessandro Bastoni. Potrebbe essere un nome importante per il presente e per il futuro, anche se vi abbiamo avvertito della forte concorrenza dalla Germania, che potrebbe lasciare l’Inter con le mani in mano e costretta a cercare un altro obiettivo per quella zona di campo. L’asse tra i campioni d’Italia e l’Argentina potrebbe continuare anche oltre l’attuale sessione di calciomercato. Un altro nome può scalare le gerarchie della società.

Non solo Palacios, l’Inter mette gli occhi su Kevin Zenon

Non nel Talleres, ma nel Boca Juniors gioca Kevin Zenon, un’ala sinistra a tutta fascia che può giocare più alto o basso indifferentemente. Parliamo di un ragazzo giovane, che è arrivato al Boca lo scorso gennaio e da allora è riuscito a mettersi in grande evidenza.

Ha solo 23 anni, ma il suo mancino ha già fatto ammattire tanti club, che hanno trovato parecchie difficoltà nell’arginarlo. Diversi intermediari da tempo stanno facendo il suo nome a diverse big europee, e tra queste c’è anche l’Inter che potrebbe pensare a lui per rinforzare la corsia laterale di sinistra, nel caso in cui Carlos Augusto restasse come braccetto di sinistra.

Per ora, si tratta di un’idea che potrebbe essere utile soprattutto per il 2025, dato che ora c’è parecchio affollamento nel reparto, ma comunque all’Inter il calciatore piace e potrebbe tentare di affondare il colpo, magari pensando di valorizzare l’argentino, inizialmente come alternativa. La sua valutazione è di 10-15 milioni, quindi il Boca potrebbe lasciarlo andare per circa 13 milioni di euro: una cifra abbordabile anche per le casse di Oaktree.