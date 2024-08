Milan, operazione chiusa: dal gol all’addio

Il Milan si libera di uno dei calciatori in esubero. L’addio al Diavolo si concretizza a titolo definitivo: il punto della situazione

E’ finita l’avventura al Milan del calciatore. L’accordo tra le parti è stato ormai trovato e già nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca.

E’ Marco Nasti il giocatore che sta dicendo addio al Diavolo. L’attaccante, protagonista dell’estate con un gol contro il Manchester City, è pronto a salutare i colori rossoneri definitivamente, per far ritorno in Serie B. Dopo l’avventura con il Bari, il giovane bomber ha trovato un accordo con la Cremonese. Un affare che al momento non frutterà nulla alle casse del Milan, che si è guadagnato però il 50% sulla futura rivendita. Una cessione, dunque, che ricorda quella di Brescianini, che dopo una stagione al Frosinone, ha permesso al Diavolo di incassare ben 7 milioni di euro. Si attende, dunque, solo la fumata bianca.

Calciomercato Milan, non solo Nasti: altri addii in programma

Con Marco Nasti via, al Milan restano ancora diversi esuberi da piazzare. Il prossimo che dovrebbe fare le valigie è Fode Ballo-Toure: il Diavolo e il Saint’Etienne hanno infatti raggiunto un accordo per il suo trasferimento. Serve il via libera definitivo del terzino.

Accordo, che come stiamo raccontando da giorni, c’è anche tra il Milan e la Juventus per Kalulu, che non ha però ancora deciso di accettare la proposta dei bianconeri. In uscita, ci sono inoltre Tommaso Pobega, che piace a Torino, Genoa e Udinese, e Yacine Adli, che potrebbe trasferirsi in Premier League, al Brentford, o in Arabia Saudita o Qatar.

Vanno monitorate con estrema attenzione, infine, anche le situazioni legate a Ismael Bennacer e Malick Thiaw, apprezzati in Arabia e in Inghilterra. Difronte ad una proposta superiore ai 35/40 milioni di euro, dire di no sarebbe impossibile. La partenza di uno dei due, riaprirebbe chiaramente il mercato in entrata.