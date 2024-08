L’Inter ora è più vicina: la Juventus chiude il colpo scudetto

Parte il campionato con il calciomercato ancora in fermento e la Juventus più piazzare il colpo scudetto: con lui l’Inter è più vicina

Parte il campionato e il fischio d’inizio l’ha dato l’Inter campione d’Italia. La squadra di Inzaghi è anche quest’anno la grande favorita per lo scudetto, dopo la cavalcata trionfale dello scorso anno. Gli azzurri di Martinez, Zielinski e Taremi hanno dato maggiore solidità ad una rosa che già sembrava più forte delle altre e Marotta e Ausilio potrebbero completare l’opera con un altro acquisto in difesa.

Le rivali dei nerazzurri non sono state certo a guardare, anche se molto deve ancora essere fatto. Il Milan è la compagine che ha fatto il mercato più completo, mentre la Juventus è ancora un cantiere aperto con Giuntoli che ha in canna diversi colpi. Anche la Roma si è rinforzata, mentre il Napoli resta un’incognita con Conte che ha parlato in maniera chiara in conferenza, abbassando le ambizioni del club.

Ma con 10 giorni di calciomercato ancora davanti tutto può ancora succedere e Calciomercato.it ha chiesto quale può essere l’acquisto che riscrive le gerarchie: “L’Inter campione d’Italia apre le danze in campionato. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, quale colpo contribuirebbe maggiormente a ridurre il gap dalla squadra nerazzurra?”

Calciomercato, colpo scudetto per la Juventus

Koopmeiners alla Juventus è stata la netta indicazione di chi ha risposto al sondaggio. Ben il 64,6% dei voti è andato all’olandese per il quale i prossimi giorni saranno decisivi per il trasferimento in bianconero.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🔥 L’#Inter campione d’Italia apre le danze in campionato. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, quale colpo contribuirebbe maggiormente a ridurre il gap dalla squadra nerazzurra? 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 17, 2024

Molto distanti le altre alternative con Chiesa alla Roma che raccoglie il 17,7% di preferenze, Lukaku al Napoli che si ferma al 13,3% e Abraham al Milan considerato un colpo da scudetto soltanto dal 4,4% dei votanti.