Inzaghi striglia l’Inter e svela: “Ecco perché ho lasciato dentro Bisseck”

Inter, le parole di Simone Inzaghi al termine della gara del ‘Marassi’, terminata sul risultato di 2-2 con la rete di Messias nel finale

Inizia a rilento la caccia dell’Inter al bis tricolore. Nonostante la doppietta di Thuram, infatti, i nerazzurri si sono fatti rimontare dal Genoa, in grado di griffare il pareggio nel finale grazie a Messias, abile a ribadire da due passi un pallone vagante che Sommer aveva lasciato lì dopo aver neutralizzato il rigore all’ex Milan. Sono tanti i temi toccati da Inzaghi nel corso dell’intervista post partita ai microfoni di DAZN:

“All’ottantaquattresimo una squadra come la nostra deve gestire meglio la palla e ho messo anche Asllani per questo. Prendendo due gol così è difficile vincere le partite. Il pari non c soddisfa. Dopo un vantaggio così, non devi più prendere gol. Sono stati solo episodi perché mentalmente li ho visti concentrati, la squadra mi stava dando buonissime senzazioni. Dovremo cercare di lavorare bene su questo tipo di episodi. Per il resto non abbiamo concesso quasi nulla al Genoa.”