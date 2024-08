Il video su Leclerc e la furia della Ferrari: spuntano le immagini in discoteca

Charles Leclerc è stato molto chiacchierato negli ultimi giorni, e molti hanno ipotizzato anche la furia della Ferrari: cosa è successo e il video che circola in rete

La Ferrari, come tutta la Formula 1, è in pausa in attesa che riprendano le corse, si torni a dare il meglio in pista e ad attuare la strategia vincente. Al giro di boa, il distacco da Max Verstappen è già abbastanza proibitivo – ben cento punti di differenza per Leclerc, un po’ meno per Norris -, ma ciò non vuole dire che la Rossa abbia intenzione di darsi per vinta, soprattutto nella classifica costruttori.

La Rossa dovrà togliersi di dosso quell’incostanza che purtroppo è stata spesso regina anche in questa stagione, a volte anche per meriti degli altri e non solo per demeriti propri. E poi ci sarà un futuro molto diverso, che partirà dall’arrivo di un mostro sacro come Lewis Hamilton, che affiancherà proprio Leclerc a partire dalla prossima stagione.

I problemi, però, non svaniscono per il pilota monegasco. Come riporta ‘giornalemotori.it’, il volto della Ferrari in pista è stato ritratto in discoteca a Ibiza dove è in vacanza, con qualche amico, il bicchiere in mano e durante una nottata all’insegna del divertimento. In molti hanno pensato che fosse totalmente inopportuno vederlo in queste vesti, ma in realtà è l’esatto contrario.

Il video di Leclerc e la reazione del pubblico: la Ferrari non dice no

I più attenti sanno bene che Leclerc non è nuovo a questo tipo di serate. Chi pensa agli sportivi come persone che devono necessariamente privarsi di tutto per arrivare al successo e che per il successo devono barattare gran parte della vita, si sbagliano di grosso.

Anche dopo la storica vittoria di Montecarlo, Leclerc si è dedicato una bella serata in discoteca – in cui l’abbiamo visto molto felice. E a Ibiza, forse anche in tono minore ha replicato e si è goduto un po’ le sue vacanze, come è giusto che sia per un ragazzo di 27 anni, e senza troppi eccessi a dir il vero.

charles leclerc deve essere uno degli uomini più belli che abbiano mai calpestato questa sfaccima di terra pic.twitter.com/kzRvoRNyvB — sil; (@handstomyxsel) August 15, 2024

Per questo, non crediamo affatto che ci sia stata una sfuriata da parte della Ferrari, né che verrà mai aperto un caso sull’argomento che non sia sui social. Anche gli atleti sono esseri umani e hanno bisogno di ricordarselo ogni tanto.