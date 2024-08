Hudl acquisisce StatsBomb: le statistiche più dettagliate per squadre di calcio e football americano

Hudl, fornitore leader al mondo di tecnologia basata sul cloud che connette dati e video per lo sport, ha completato l’acquisizione di StatsBomb

Ma cos’è Hudl? Hudl fornisce a più di 230.000 squadre in tutto il mondo gli strumenti per raggiungere il loro potenziale. Una suite completa di prodotti video e dati che garantisce agli allenatori e alle squadre di ogni livello di ottenere le informazioni e gli approfondimenti di cui hanno bisogno per performare al meglio. Le videocamere intelligenti registrano ogni secondo dell’azione, mentre il loro software permette di accedere facilmente ai video per analizzarli, condividerli e ottenere informazioni. Le riprese video consentono agli atleti di essere selezionati dalle squadre e alle squadre di ogni livello di trovare nuovi talenti. Anche i tifosi e tutti coloro che vogliono seguire il gioco da vicino possono connettersi al live streaming, agli highlights sugli atleti e ai profili delle squadre. Ecco perché più di 8 milioni di utenti in oltre 40 discipline sportive si affidano a Hudl per catturare ogni momento che conta.

Il Chief Product Officer, John Wirtz ha spiegato i dettagli della partnership con StatsBomb: “In Hudl, sappiamo che gli allenatori e gli analisti esigono dati e video della massima qualità. Ecco perché siamo determinati a creare la piattaforma dati e video più avanzata al mondo. Insieme a StatsBomb, attiveremo nuovi flussi di lavoro grazie a dati più dettagliati su squadre e giocatori. Siamo felici che i nostri clienti avranno finalmente accesso a tutte le informazioni chiave in un’unica piattaforma, in grado di migliorare le prestazioni delle squadre e cambiare il modo di vedere il gioco”.

Il CEO di StatsBomb e co-fondatore Ted Knutson, ha altrettanto commentato l’accordo ufficializzato in questi giorni: “Rafforza l’impegno di StatsBomb e la sua convinzione del potere dei dati nello sport. Sappiamo che le squadre che si basano costantemente sui dati prendono decisioni migliori dentro e fuori dal campo. Abbinando i modelli statistici e i dati di StatsBomb alle funzionalità video di Hudl miglioreremo l’analisi delle partite, lo scouting e la selezione dei giocatori. Integrando StatsBomb nella suite di prodotti e servizi avanzati di Hudl, aiutiamo le organizzazioni sportive a ottimizzare il modo in cui ottengono insight immediatamente applicabili”.

Il mondo StatsBomb e le novità con Hudl

StatsBomb nasce come blog nel 2013 e in poco più di 10 anni si è trasformata in un’azienda globale di dati, offrendo soluzioni avanzate principalmente per il calcio e, più recentemente, per il football americano. La raccolta dettagliata di statistiche di StatsBomb, le funzionalità per i dati in tempo reale e la sua piattaforma di visualizzazione all’avanguardia, offrono informazioni dettagliate che aiutano analisti e squadre in tutto il mondo a prendere decisioni informate e con maggiore rapidità.

Nell’ultimo decennio, StatsBomb ha ideato modelli statistici e tecniche di raccolta dati avanzati, tra cui l’analisi della difesa attraverso i dati sul pressing e introducendo funzioni innovative come il fermo immagine e l’altezza di impatto dei tiri, che hanno notevolmente migliorato i modelli degli expected goal (xG). Nel 2022 StatsBomb ha esteso le sue sofisticate tecniche di analisi al football americano. Insieme, Hudl e StatsBomb, combineranno video e dati dei giocatori durante le partite, che potranno poi essere presentati in visualizzazioni intuitive per perfezionare le tattiche della squadra e i processi di scouting.

La suite integrata di dati e video di Hudl include i migliori software, videocamere IA, dispositivi wearable e altri servizi utilizzati da 230.000 squadre di oltre 40 discipline sportive, dalle leghe dilettantistiche a quelle professionali, garantendo ad allenatori, analisti e giocatori gli strumenti migliori possibili. Nei mesi a venire, Hudl e StatsBomb manterranno i massimi standard, mentre inizieranno l’integrazione dei loro servizi e collaboreranno a soluzioni future per i loro clienti in tutto il mondo.