Genoa-Inter, bocciatura totale: “Giocatore finito”

Genoa-Inter, bocciatura totale dopo il primo tempo: “Giocatore finito”

Protagonista in negativo del primo tempo di Genoa-Inter è stato sicuramente Yann Sommer. Il portiere e capitano della nazionale svizzera ha commesso infatti un grave errore in occasione del momentaneo gol del vantaggio dei padroni di casa siglato da Vogliacco.

Sommer, valutando male il pallone, è goffamente indietreggiato lasciandoselo scappare. La sfera è finita sulla traversa e il difensore è stato il più rapido di tutti a ribadire in rete, trovando il primo gol in Serie A. Un errore che certamente non è passato inosservato e su X non sono mancate critiche nei confronti del portiere svizzero. Alcuni giornalisti, come Giovanni Capuano e Fabio Ravezzani hanno sottolineato come Sommer fosse “in supplemento di vacanza” o come l’errore avesse ricordato l’ultimo Handanovic, troppo spesso protagonista in negativo nelle sue ultime gare in nerazzurro con errori grossolani.

Mi pare sia in atto un pericoloso processo di handanovizzazione da parte di Sommer #Inter — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) August 17, 2024

Really bad from Sommer. — ⭐️Joe⭐️ (@AverageJoe_17) August 17, 2024

Mamma mia Sommer 🤐 — Julian Ross 🌟🌟 (@JulianRoss79) August 17, 2024

Mai visto una papera del genere da parte di Sommer #GenoaInter — Alby (@alby911) August 17, 2024

Non sono mancati poi commenti da parte di tifosi del Milan. C’è chi ironizza affermando “Sommer è più forte di Maignan” e chi invece suggerisce di evitare l’acquisto al Fantacalcio, definendolo addirittura “Portiere finito”.

Sommer è più forte di Maignan Via Narnia — Croxy (@Andreac00_) August 17, 2024