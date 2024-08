DIRETTA Serie A, Milan-Torino e Empoli-Monza: formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Fonseca e il Torino di Vanoli e quello del ‘Castellani’ tra l’Empoli di D’Aversa e il Monza di Nesta in tempo reale

Il Milan e l’Empoli ospitano rispettivamente il Torino e il Monza nei due anticipi serali del sabato validi per la prima giornata del campionato di Serie A. Due sfide che mettono in palio i primi tre punti di una stagione che si preannuncia molto impegnativa che saranno dirette nell’ordine da Maresca di Napoli e da Fabbri di Ravenna.

Da un lato, allo stadio ‘Meazza’, i rossoneri di Paulo Fonseca vogliono iniziate il campionato nel migliore dei modi per provare ad avanzare la propria candidatura nella corsa scudetto. La tournée negli Stati Uniti ha dato ottimi segnali al Diavolo: sono arrivate le vittorie di prestigio contro il Manchester City e il Real Madrid oltre a quella ai rigori contro il Barcellona dopo il pareggio al 90esimo. Per i granata di Paolo Vanoli, invece, si tratta già del secondo impegno ufficiale dopo il successo sul Cosenza nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Lo scorso anno, su questo campo, i meneghini si imposero con il punteggio di 4-1 grazie ai due rigori di Giroud ed ai gol di Pulisic e Theo Hernandez.

Dall’altro lato, allo stadio ‘Castellani’, gli azzurri di Roberto D’Aversa – reduci dal largo successo in Coppa Italia sul Catanzaro – vogliono regalare un’altra gioia estiva ai loro tifosi e iniziare a incamerare punti salvezza. Discorso simile per i biancorossi di Alessandro Nesta, che a loro volta vengono dalla vittoria in coppa contro il Sudtirol anche se solo ai calci di rigore. Nello scorso campionato i toscani ebbero la meglio con il risultato di 3-0 grazie alla tripletta di Zurkowski. A differenza dell’altra gara che sarà visibile anche su Sky Sport, questa sarà visibile solo su Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Milan e Torino e tra Empoli e Monza live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Torino e Empoli-Monza

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Thiaw, Saelemaekers, Bennacer, Loftus-Cheek, Chukwueze, Pulisic, Leao, Jovic. All. Fonseca

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata.. All. Vanoli

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henerson, Maleh, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Vignato; Petagna. All. Nesta.