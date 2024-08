Colpo alla testa ed espulsione immediata: gara sospesa

Gara sospesa e tanta paura: cartellino rosso dopo un colpo alla testa

Tanta paura in Francia nel corso del match tra Reims e Lille. Pochi minuti dopo l’inizio della partita, la sfida è stata subito fermata per via di un grave infortunio.

Protagonista, suo malgrado, Angel Gomes. Il centrocampista inglese di origini angolani è rimasto a terra dopo una decina di minuti dall’inizio della partita a causa di un violento colpo alla testa. Lo staff medico è entrato subito in campo per soccorrere il giocatore in attesa della barella e dell’ambulanza.

La gara è rimasta ferma per quasi mezz’ora: tutto lo staff medico e tecnico, oltre ai giocatori, hanno circondato Gomes, soccorso a lungo in mezzo al terreno di gioco. Data la durezza del colpo, l’autore del fallo Amadou Kone, 19enne centrocampista maliano, ha ricevuto un cartellino rosso. Gomes è stato portato fuori dal campo soltanto al 36esimo del primo tempo, quindi ben 25 minuti dopo quello che è stato il colpo subito. Gomes era fortunatamente cosciente al momento dell’uscita dal campo ed è stato sostituito da Haraldsson. Il match è poi ripreso dopo 34 minuti di stop.