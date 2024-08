Affare fatto, poi il mistero: la registrazione del contratto è scomparsa

L’affare è concluso, ma il mistero sulla registrazione del contratto ha fatto ammattire i tifosi nelle ultime ore: l’accordo era scomparso nel nulla

In periodo di calciomercato, non è mai detta l’ultima parola. Sì, perché in Italia abbiamo avuto a più riprese la dimostrazione negli ultimi anni che non è sempre fatta anche quando la trattativa sembra conclusa e ci si avvia verso le visite mediche e poi la firma. Il caso che stiamo per raccontarvi, però, è ancora più clamoroso, intanto perché si tratta di un calciatore molto importante e soprattutto di uno dei club migliori al mondo.

Infatti, la grande protagonista di questa strana vicenda è il Barcellona. I blaugrana hanno messo a segno diversi acquisti in questa sessione di calciomercato, in modo da garantire ad Hansi Flick una squadra giovane, ma subito competitiva per piazzarsi ai primissimi posti nella Liga e anche in Champions League.

Tra i nuovi volti c’è anche Pau Victor, un ragazzo di 22 anni arrivato dal Girona e pagato quasi 3 milioni di euro, che di ruolo gioca in attacco, preferibilmente come punta centrale o esterno offensivo. Nonostante il suo arrivo sia stato completato a fine luglio e abbia già giocato in diversi match del pre campionato, il mistero sulla registrazione del suo contratto ha animato gli ultimi giorni di trattative.

Il contratto di Pau Victor registrato e poi scomparso: cosa succede al Barcellona

Dopo le registrazioni di Tras Iñigo Martínez, Marc Casadó e Pablo Torre, Pau Victor era l’ultimo giocatore che doveva essere ancora registrato e il ‘Mundo Deportivo’ ha fatto il punto della situazione sulla vicenda che riguarda il giovane attaccante. Infatti, prima è comparso nella sezione nuovi acquisti, insieme a tutti gli altri, poi è improvvisamente scomparso.

Ovviamente, i tifosi hanno trattato con una certa ilarità la vicenda, e poi anche con un po’ ironia, prima che tutto si sistemasse e il suo volto, insieme ai dati anagrafici, tornassero regolarmente. A ciò va aggiunto che Pau Victor è stato uno dei calciatori più brillanti nel pre campionato dei blaugrana, mettendo a segno tre gol, quindi è salita ai massimi livelli l’ansia che non potesse essere a disposizione nell’esordio di oggi in Liga contro il Valencia al Mestalla.

Il Barcellona si è proposto di risolvere tutte le questioni relative la registrazione dei contratti in bilico nella giornata di ieri, in modo da non incorrere più in problemi simili.