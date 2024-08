Svolta totale per Sinner: ne stanno parlando tutti

Jannik Sinner non ha arriva da un periodo molto positivo, né sul campo né dal punto di vista mediatico: cosa è successo nelle ultime ore per svoltare la situazione

Jannik Sinner ci ha abituato parecchio bene, partiamo da questo presupposto. Il gioco mostrato e i risultati magnifici dell’ultimo anno hanno portato il tennista a essere un simbolo, non solo per il tennis, ma per tutto lo sport italiano. D’altronde, un ragazzo capace di scalare il ranking Atp a quest’età e piazzarsi al primo posto non l’abbiamo mai avuto.

E questo comporta che il talento altoatesino non sia facilmente gestibile per una platea così ampia, che si aspetta da lui sempre il massimo, se non la perfezione, e nessun fallimento. Purtroppo, la tonsillite che l’ha costretto a saltare le Olimpiadi di Parigi non è andata giù a molti tifosi, che ritenevano non fosse un problema talmente grave da dire subito addio ai Giochi.

Ora, però, il numero uno al mondo è tornato in campo e tutti sembrano essere ancora una volta dalla sua parte. La condizione fisica non è delle migliori, come ha ammesso, ma già a Cincinnati proverà a fare la differenza per il ranking e per se stesso. Intanto, oggi 16 agosto compie gli anni e i tifosi sono tornati finalmente a fargli percepire il loro affetto.

Tifosi impazziti per il compleanno di Sinner: le critiche sono alle spalle

Dopo giorni di critiche, paragoni e discussioni, la bufera per Sinner sembra ormai essere alle spalle. La dimostrazione è arrivata anche oggi con i tanti messaggi di auguri per lui sui social, in particolare su X. Diversi tifosi si sono anche addentrati in dediche più approfondite, sottolineando quanto sia stato importante il tennista per loro e per tutto il movimento.

Non possiamo far altro, quindi, se non augurare anche noi al numero uno al mondo un felice compleanno, ma anche constatare come disaccordi, delusioni e incomprensioni alla fine passino in secondo piano rispetto a un campione di queste proporzioni, a cui tutta Italia tiene particolarmente.

Dai forza Sinner tantissimi auguri. — giuliana minoli (@giulyminoli) August 16, 2024

Tantissimi auguri a te, che mi hai fatto appassionare nuovamente al tennis #Sinner — Silvia (@silvia7412) August 16, 2024

23 e 1. Mi sembra giusto sottolineare quei due numeri: gli anni che hai compiuto e la posizione nel ranking mondiale. Anni fa Bublik aveva già capito tutto: “you are not human”. Buon compleanno @janniksin, se puoi oggi regalati/ci un’altra vittoria 🦊🔥#Sinner #CincyTennis — Donato Boccadifuoco (@DonatoBdf85) August 16, 2024