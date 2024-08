Juventus-Nico Gonzalez, ora è UFFICIALE: decisione presa

La Juventus si avvicina sempre di più a Nico Gonzalez: è arrivata anche la decisione ufficiale sull’attaccante argentino

Il domino è partito ed ora la conclusione sembra scontata: con Gudmundsson alla Fiorentina, Nico Gonzalez si avvicina alla Juventus con i bianconeri che potrebbero ricevere il via libera da Firenze a stretto giro.

Un’ulteriore conferma che la trattativa è in una fase caldissima arriva dalla decisione di Raffaele Palladino sull’attaccante argentino in vista della trasferta di Parma: il neo-allenatore della viola, infatti, ha scelto di escludere il 26enne dalla lista dei convocati per la prima partita di campionato. Un’esclusione da leggere ovviamente in ottica mercato con la necessità di evitare di correre rischi inutili visto il più che probabile trasferimento ormai imminente.

La Fiorentina sarà impegnata domani alle 18.30 sul campo dei ducali, neopromossi in Serie A, e non potranno fare affidamento neanche su Gudmundsson che oggi ha sostenuto le visite mediche ma non è ancora stato ufficializzato dal club toscano. In attacco ci sarà, invece, il nuovo acquisto Kean, arrivato proprio dalla Juventus.

Ecco i convocati di Palladino per Parma-Fiorentina:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano

Difensori: Baroncelli, Biraghi, Comuzzo, Dodo, Kayode, Parisi, Pongracic, Martinez Quarta

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Colpani, Fortini, Infantino, Mandragora, Richardson

Attaccanti: Beltran, Brekalo, Ikoné, Kean, Kouame, Sottil