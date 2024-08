Destinazione a sorpresa per Abraham, Milan anticipato: affare da 25 milioni

Nel pieno della temperie legata a Paulo Dybala, la Roma sta valutando diverse situazioni sia in entrata che in uscita. Le ultime sul futuro di Abraham

A pochi giorni dall’inizio del campionato con la gara inaugurale contro il Cagliari, la Roma è al centro di molte trattative di mercato. A prendersi le luci della ribalta c’è sicuramente la situazione legata a Paulo Dybala, ma non solo. Dopo gli acquisti di Soulé e Dovbyk, infatti, i giallorossi potrebbero letteralmente stravolgere il reparto offensivo, a maggior ragione vista l’evolvere della situazione relativa a Tammy Abraham.

Sulle tracce del bomber inglese, infatti, c’è da tempo il Milan. I rossoneri, però, fino a questo momento non sono arrivati ad offrire i 25-30 milioni di euro richiesti dalla Roma, che non ha mai aperto le porte all’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, formula che stuzzicherebbe i rossoneri. Accostato in tempi e in modi diversi ad alcuni club di Premier League, Abraham sarebbe ora finito al centro di un nuovo tourbillon di mercato. Secondo quanto evidenziato dalla versione online di ‘La Repubblica’, infatti, anche per l’ex attaccante di proprietà del Chelsea potrebbero aprirsi le porte del campionato saudita.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Abraham sembrerebbe essere diretto in Arabia per una cifra complessiva vicina ai 25 milioni di euro. Indiscrezione che, se confermata, aprirebbe le porte a nuovi, importanti scenari per l’attacco della Roma, che di fatto vedrebbe accontentate le sue richieste per quanto concerne la cessione di un calciatore non centrale nel progetto tecnico di De Rossi. Si prospettano ore caldissime sotto questo punto di vista: staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi della vicenda.