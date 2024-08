Cacciato prima dell’inizio del campionato, UFFICIALE l’esonero

Svolta ufficiale con la società che ha annunciato l’esonero a pochi giorni dall’inizio del campionato: c’è subito un cambio in panchina

Ribaltone in panchina prima ancora che il campionato abbia avuto inizio. Parte con un esonero, certamente atteso dopo i risvolti degli ultimi giorni, la stagione del Taranto: Eziolino Capuano non è più l’allenatore della formazione pugliese.

L’allontanamento del tecnico è stato comunicato dal club con un breve comunicato: “La società Taranto Football Club 1927 comunica che Ezio Capuano è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra – si legge nella nota pubblicata -. Il club rossoblù ringrazia il tecnico per l’impegno profuso in questi due anni e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale”. Oltre a Capuano è stato esonerato anche il vice-allenatore Cosimo Zangla.

Una decisione che era nell’aria dopo quanto accaduto nelle ultime due settimane. A fine luglio l’addio del presidente Massimo Giove, quindi gli stipendi di giugno non pagati entro i termini, la questione fideiussione e le nubi sul futuro della società. Da qui la scelta di Capuano e del suo vice di presentare un certificato medico con 10 giorni di ‘riposo’.

Taranto, Capuano esonerato: un nome in pole per la panchina

Con la nomina di Lucchesi a direttore generale, l’inizio del nuovo corso che partirà per stessa ammissione del dirigente con una penalizzazione e inevitabili difficoltà.

La speranza era che Capuano potesse restare, ma Lucchesi era stato chiaro a riguardo: nel caso avesse presentato un nuovo certificato, sarebbe arrivato l’esonero. Così è successo con l’ufficialità arrivata nella giornata di oggi. La società ora sta lavorando per individuare il nuovo allenatore: diversi i nomi vagliati da Lucchesi, come l’ex Napoli Walter Novellino, ma alla fine la scelta sembrerebbe essere ricaduta su Carmine Gautieri.

Novità dovrebbero arrivare nelle prossime ore con il nuovo allenatore che avrà poi una settimana di tempo appena per preparare l’esordio in campionato in programma venerdì prossimo contro il Giulianova.