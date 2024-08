Salta il debutto di lunedì contro la neopromossa: UFFICIALE, è stato sospeso

Il tecnico non nasconde la propria contrarietà per il comportamento del calciatore: sospeso, salterà il debutto in campionato

Non ci sarà tra i convocati per lunedì, quando è in programma la prima giornata di campionato. Perderà il debutto dopo essere stato sospeso dal proprio club per il comportamento tenuto nei giorni scorsi.

Scoppia il caso Bissouma al Tottenham proprio a pochi giorni dall’inizio della Premier League: gli Spurs sono attesi dal monday night contro il Leicester, ma il centrocampista maliano non ci sarà come annunciato dal tecnico Ange Postecoglou. Tutto nasce da un video che il calciatore ha girato e poi pubblicato sui social. Un filmato in cui il 27enne si mostrava in una limousine mentre inalava gas esilarante.

Un comportamento che ha mandato su tutte le furie il proprio allenatore e la società, così è arrivata la decisione: sospensione almeno per una partita e la possibilità che lo stop sia ancora più lungo. Lo ha annunciato lo stesso Postecoglou in conferenza stampa, parlando in maniera molto dura del caso.

Tottenham, sospeso Bissouma: pugno duro del club

L’allenatore del Tottenham in conferenza stampa non ha certo avuto parole dolci nei confronti del proprio calciatore.

“Ha delle responsabilità nei confronti del club, nei confronti dei suoi compagni, dei tifosi e di tutti coloro che sono associati al club ed ha mancato a tali doveri: per questo deve essere sanzionato”. E la punizione decisa è la sospensione in vista del debutto in Premier League contro il Leicester: “Lo abbiamo sospeso per la partita di lunedì. Ora deve riconquistare la fiducia mia e del gruppo. Questo è ciò che deve fare ed ha bisogno di lavorare sodo per riuscirci”.

Postecoglou ha anche raccontato la reazione del calciatore al clamore suscitato dal suo video: “È certamente deluso e si è scusato. Ma questa è soltanto la prima parte del processo: la successiva è il comportamento che avrà d’ora in poi”. Toccherà quindi a Bissouma farsi perdonare per quanto accaduto e riconquistare la possibilità di scendere in campo. Intanto lunedì al debutto contro il Leicester non ci sarà.