Juventus, arriva l’annuncio su Bremer: “Offerte molto interessanti”

La Juventus è ancora in piena costruzione sul mercato estivo: arriva la rivelazione sul futuro di Bremer direttamente dalla Continassa

Cantiere aperto alla Juventus a pochi giorni dalla partenza ufficiale della nuova stagione. La ‘Vecchia Signora’ deve ancora completare la rosa in più settori e intanto piazzare anche gli esuberi non funzionali al nuovo progetto con Thiago Motta in panchina.

Sul nuovo ciclo del club bianconero ne ha parlato diffusamente l’Ad Maurizio Scanavino, tracciandone le linee guida in un’intervista a ‘Tuttosport’. Il dirigente della Juve spiega le dinamiche all’interno della Continassa sulla costruzione della squadra di Thiago Motta: “Essere competitivi per vincere resta il nostro obiettivo, la nostra ambizione. Dobbiamo seguirla su un percorso più attento ai costi. Ma, faccio un esempio: Bremer non lo abbiamo venduto, anzi gli abbiamo rinnovato il contratto (fino al 2029, ndr). E avevamo offerte molto interessanti sotto il profilo economico, ma la cessione seppure remunerativa ci avrebbe indebolito, quindi abbiamo detto no. La competitività la prendiamo sul serio, non è una parola da sbandierare e basta”.

Sul fronte esuberi e giocatori fuori dal progetto, Scanavino è chiaro partendo da Chiesa che è il caso più eclatante: “Anche in questo caso è una questione di trasparenza, è inutile raccontare bugie quando tutti sanno la verità. Poi, come capita ovunque, si può essere non funzionali in una realtà e funzionalissimi in un’altra. Le decisioni sui giocatori dipendono dal modulo di gioco, dalle scelte dell’allenatore, da fattori umani e da fattori economici”.

Calciomercato Juventus, Scanavino fa sognare i tifosi sul nuovo Ronaldo

C’è grande attesa inevitabilmente per il lavoro di Thiago Motta sulla panchina della Juventus, con l’ex allenatore del Bologna che aspetta ulteriori rinforzi dalla dirigenza.

Scanavino ha parole al miele per il tecnico italo-portoghese, che lunedì contro il Como farà il suo esordio ufficiale in panchina: “Con lui si è creato subito un ottimo feeling, è una persona con cui condividiamo passo passo tutte le situazioni. È emersa una figura di una persona estremamente dedicata, determinata, attentissima ai dettagli, e sicuramente anche molto ambiziosa. Inoltre è dotato di una personalità forte e una modalità di comunicazione con i giocatori molto schietta e diretta. C’è chiarezza nei ruoli con Giuntoli e il sottoscritto: Thiago Motta è molto disponibile e curioso di confrontarsi e comprendere le necessità, le strategie, gli obiettivi che vanno anche al di fuori del suo ruolo”.

Infine, Scanavino fa sognare i tifosi tornando al mercato: “Se la Juve un giorno tornerà a prendere un nuoco Cristiano Ronaldo? Se intendiamo Ronaldo come esempio di top player, allora sì. Non escludo assolutamente che un domani non possa arrivare un top. Certo, vogliamo anche essere capaci di crearli noi, puntando sui giovani o su giocatori di talento che non sono ancora esplosi al massimo. Ma, come ho detto, la sostenibilità non deve assolutamente escludere la competitività”.