Caos dopo il grande colpo in attacco: non arriva la prima rata, interviene il tribunale della lega

Dopo l’acquisto da circa 23 milioni di euro per l’attaccante, è stato denunciato il mancato pagamento della prima rata da 8 milioni alla commissione giuridica della lega

Il calciomercato è fatto, come sempre, di continui dietrofront e colpi di scena, trattative saltate in extremis e non solo. Basti pensare a due colpi come Pubill e Brescianini, che ha avuto come protagonista sempre l’Atalanta, prima ‘vittima’ e poi ‘carnefice’. I problemi finanziari sono stati e sono ancora altrettanto importanti e condizionano trattative e acquisti anche dopo che sono stati formalizzati. Vedi a Barcellona la solita questione dell’impossibilità di registrare i calciatori come è successo anche con Dani Olmo.

Un’altra vicenda riguarda ora il Lione e una trattativa di cui si è parlato moltissimo coinvolgendo anche l’Italia. Parliamo di Georges Mikautadze, attaccante georgiano che ha fatto faville a Euro 2024 attirando le attenzioni di parecchi club, in Francia e non solo. Anche la Roma e Daniele De Rossi ci avevano messo gli occhi, tanto che lo stesso tecnico giallorosso lo aveva contattato. Poi è stato il Monaco a vincere la concorrenza, con tanto di visite programmate, prima che saltasse tutto clamorosamente. E così si è inserito il Lione, squadra da cui Mikautadze ha spiccato il volo e dove il georgiano ha voluto fortemente tornare e la trattativa si è chiusa su 18,5 milioni più altri 4,5 di bonus. Ma non è finita qui. Secondo ‘L’Equipe’, infatti, i francesi dell’americano Textor non avrebbero pagato come da contratto la prima rata al Metz per il trasferimento del calciatore, scatenando un’immediata azione legale.

Il Lione non paga Mikautadze: il Metz si rivolge alla commissione giuridica LFP

La società della Lorena, infatti, si è rivolta alla commissione legale della LFP per far valere i propri diritti. Il 18 luglio, si legge ancora sul prestigioso quotidiano francese, l’OL ha formalizzato l’arrivo dell’attaccante Georges Mikautadze, per 18,5 milioni di euro a cui si possono aggiungere bonus fino a 4,5 milioni di euro, come annunciato in una nota ufficiale. Ma di questa somma, l’FC Metz aveva negoziato un primo pagamento di quasi 8 milioni di euro, da corrispondere il primo agosto.

Alla fine il Lione ha però pagato solamente 3 milioni di euro, per di più con circa dieci giorni di ritardo. Durante i colloqui per risolvere questo problema, John Textor ha menzionato la cifra molto bassa arrivata dai diritti televisivi (fino a pochissimi giorni fa la Ligue 1 non aveva ancora venduto il pacchetto per la stagione che sta per cominciare) e ha chiesto pazienza. Il Metz si è però rivolto alla commissione giuridica della LFP (l’organo che organizza Ligue 1 e Ligue 2 sotto l’egida della federcalcio) per far valere i propri diritti e risolvere la situazione. Il trasferimento di Mikautadze al Lione solleva ovviamente interrogativi sulla gestione finanziaria di Textor, con commenti che puntano al mancato pagamento e suggeriscono un’azione drastica contro il Lione, evidenziando i timori sulla vicenda.