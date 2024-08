Supercoppa Europea, l’Atalanta tiene un’ora: il Real vince 2-0 col primo squillo di Mbappé

L’Atalanta gioca un’ottima partita ma nella ripresa il Real Madrid è troppo forte: gol di Valverde e Mbappé che vince il primo trofeo europeo con i club

L’Atalanta ci ha provato, lo ha fatto benissimo e ci ha sperato. Perché lo meritava e ha fatto un’ottima partita, ma contro un’armata invincibile come il Real Madrid ha dovuto cedere il passo. A Varsavia la Supercoppa Europea la vince Carlo Ancelotti con il risultato di 2-0, con entrambe le reti nell’ultimo terzo di partita. La Dea aveva tenuto bene, avendo anche qualche occasione importante ma con troppe difficoltà a calciare in porta. In ogni caso aveva spaventato il Real meritando il risultato di parità.

Poi è successo che i Blancos sono scesi semplicemente in cattedra, a partire da Vinicius che ha saltato secchissimo l’avversario mettendo dentro per Valverde per il più facile dei gol, a porta vuota da 3 metri. Al 59′ quindi parità spezzata, poi solo un clamoroso Musso è riuscito a evitare l’immediato 0-2 e il crollo. Il raddoppio c’è stato comunque una decina di minuti più tardi, con la prima marcatura dell’uomo più atteso, Kylian Mbappé. Per lui è anche il primo trofeo internazionale con il club. Non è bastata una buonissima partita all’Atalanta di Gasperini, che aveva assaporato il vantaggio in due occasioni: nel primo tempo con un incrocio dei pali scheggiato e poi nella ripresa con un colpo di testa di Pasalic su cui Courtois ha salvato miracolosamente. Nei secondi 45 minuti tutta la magia e la qualità tecnica e fisica di Bellingham ha letteralmente spaccato la partita insieme a Vinicius e Mbappé. I nerazzurri escono comunque a testa alta.