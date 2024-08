La Juve risolve tutto con lo scambio tra big: affare in Premier

La Juventus è al lavoro sul tavolo dell’attaccante ma anche sulle uscite: in Inghilterra si parla di un possibile scambio clamoroso

La Juventus resta alle prese con il nodo degli ultimi quattro acquisti da mettere a segno in queste due settimane abbondanti che restano alla fine del mercato. Kalulu, poi Koopmeiners e infine gli attaccanti. Conceicao e Nico Gonzalez i nomi principali, poi le alternative che vanno da Galeno a Edwards. Certo, sarebbe tutto più facile se i bianconeri riuscissero a sfoltire la rosa visti i tanti esuberi che pesano a bilancio (al lordo) circa 50 milioni di euro solo per gli ingaggi.

Sczesny, McKennie, Kostic, Arthur e Chiesa i nomi principali che Giuntoli deve cercare di piazzare il prima possibile. Col polacco pronto a salutare dopo l’accordo per rescissione e buonuscita. Gli altri sono entrati marginalmente nei discorsi con altre squadre, ma senza mosse per ora concrete. Poi ovviamente la Juve che le trattative possano incrociarsi, magari Kostic e Arthur con la Fiorentina. Ma la situazione più spinosa per certi versi è proprio quella di Federico Chiesa, il giocatore forse più ingombrante per status e pure ingaggio. Tanti estimatori, pronti ad approfittare di un prezzo del cartellino mai così basso in virtù del contratto in scadenza tra un anno, che però restano tutti sulla carta. Anche la Premier League che gli ronza intorno da qualche stagione. In Inghilterra ne parlano spesso di Chiesa, negli ultimi giorni soprattutto in chiave Chelsea oltre ad Arsenal, Tottenham e Liverpool. Anche se al momento l’opzione più credibile per il classe ’97 resta – di sicuro in Italia – un ritorno di fiamma della Roma, soprattutto se dovesse andare via Dybala.



Nodo Chiesa, dall’Inghilterra: possibile scambio con Sterling

I Blues stanno incontrando non pochi problemi in attacco, tra il naufragio dell’operazione Omorodion e pure le difficoltà per il ritorno di Joao Felix. L’Atletico vorrebbe darlo a titolo definitivo, ma le cifre in questo caso sarebbero ben diverse dal prestito dello scorso anno. Per questo a Cobham ci stanno ragionando, riflettendo anche su chi è in rosa e non ha dato l’apporto sperato. Come Raheem Sterling, che addirittura ha perso la nazionale dal suo arrivo a Londra.

Viste le perplessità su Joao Felix, secondo qianto riportato da ‘footballfancast.com’, il Chelsea avrebbe riacceso e fatto registrare l’interesse per Chiesa che non rientra nei piani di Motta ed è stato messo letteralmente alla porta. L’analisi dei numeri porta i Blues a pensare che il passaggio da Sterling all’esterno azzurro sia un upgrade e al tempo stesso l’inglese ex City e Liverpool è finito nella lista dei giocatori seguiti proprio dalla Juventus. Un’opportunità per il Chelsea. Una possibile operazione intrecciata, si legge ancora in Inghilterra, vedrebbe uno scambio tra i due calciatori più un conguaglio a favore degli inglesi: Sterling è stato pagato oltre 50 milioni solo due anni fa. Sul fronte Chiesa, ovviamente, va monitorata con estrema attenzione la pista Roma soprattutto in virtù degli ultimi aggiornamenti su Dybala.