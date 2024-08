DIRETTA Supercoppa Europea, Real Madrid-Atalanta: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre la finalissima del ‘PGE Narodowy’ tra il Real Madrid di Ancelotti e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

Il Real Madrid e l’Atalanta si affrontano a Varsavia in una gara che mette in palio il primo trofeo della nuova stagione: la Supercoppa Europea. Una sfida di sola andata tra i vincitori dell’ultima Champions e quelli dell’ultima Europa League che sarà diretta dall’arbitro svizzero Scharer.

Da un lato i blancos di Carlo Ancelotti, campioni di Spagna e d’Europa in carica, vogliono vincere il trofeo per la sesta volta nella loro storia, per staccare Barcellona e Milan in testa all’albo d’oro della manifestazione. Le Merengues sono reduci dalla tournée americana dov’è arrivata la vittoria sul Chelsea dopo le sconfitte proprio contro i blaugrana ed i rossoneri. Dall’altro lato i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono alla loro seconda finale europea in assoluto dopo quella che ha portato l’Europa League contro il Bayer Leverkusen. Anche il precampionato dei bergamaschi, che devono rinunciare agli infortunati Scalvini e Scamacca, è stato negativo: un pareggio contro l’AZ Alkmaar prima dei ko contro il Parma e il St. Pauli. La partita sarà visibile in diretta in tv su Sky Sport, così come in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni risale alla Champions League di tre anni fa, quando gli spagnoli si imposero sia in casa 3-1 che in trasferta 1-0. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio nazionale ‘PGE Narodowy’ tra Real Madrid e Atalanta live in tempo reale.

Formazioni Real Madrid-Atalanta

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Tchouameni Valverde, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius Jr. All. Ancelotti

probabili ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini

ARBITRO: Scharer (Svi)