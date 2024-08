Svolta Milan UFFICIALE: dalla scelta su Kalulu al nuovo 9 a San Siro

Prima a San Siro per il Milan con Alvaro Morata in campo. Ma c’è anche il nuovo numero nove. Fuori Pierre Kalulu

Milan-Monza è chiaramente la serata di Alvaro Morata, che scenderà in campo dal primo minuto a San Siro. Sarà lui a guidare l’attacco, insieme a Rafa Leao e Alexis Saelemaekers, con Ruben Loftus-Cheek in posizione di trequartista.

Non giocano proprio i titolarissimo. A centrocampo, infatti, spazio a Musah e Adli. In difesa il quartetto davanti a Mike Maignan sarà composto da Davide Calabria, Malick Thiaw, Matteo Gabbia e Filippo Terracciano. Ma la partita di stasera era attesa anche per capire la scelta di Pierre Kalulu, sempre più vicino alla Juventus. Il difensore, in ritiro con la squadra, non va nemmeno in panchina.

Formazione Ufficiale del Milan

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Terracciano; Musah, Adli; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Leao; Morata. A disp.: Raveyre, Torriani, Bennacer, Jovic, Reijnders, Okafor, Zeroli, Theo, Jimenez, Chukwueze, Tomori, Liberali, Pavlovic, Pogeba, Cuenca. All. Paulo Fonseca.

Milan, sorpresa Jovic: ora cambia tutto

C’è, invece, Luka Jovic, con una grande novità. L’attaccante serbo, indossa, infatti, la maglia numero nove. Un segnale di mercato più che chiaro.

Il serbo dunque raccoglie l’eredità di Olivier Giroud, ma il futuro resta comunque tutto da scrivere. Non è un segreto che il Diavolo sia alla ricerca di un centravanti e il preferito è sicuramente Tammy Abraham. L’inglese, però, potrà arrivare solamente se dovesse fare le valigie l’ex Fiorentina. Jovic, al momento, però, preferirebbe restare in rossonero e giocarsi le sue carte con Noah Okafor per il ruolo di vice Alvaro Morata.