Nuovo assalto Juve a Koopmeiners, ma l’Atalanta ha un altro acquirente

Le ultime sul mercato della Juventus. I bianconeri devono fare i conti con l’inserimento del Liverpool, stregato dal calciatore

A pochi giorni dall’inizio del campionato, sono ancora tanti i colpi di mercato che la Juventus deve mettere a segno, per migliorare la rosa a disposizione di Thiago Motta. In queste ore i bianconeri stanno provando a chiudere per Pierre Kalulu, con il Milan. L’affare ha preso quota nella giornata di ieri, con le parti che possono raggiungere un accordo per una ventina di milioni di euro complessivi.

Ma il mercato della Juventus, non può certo fermarsi al difensore. Il tecnico ex Bologna è in attesa di altri rinforzi dal centrocampo in su. Serve certamente almeno un attaccante esterno, ma bisognerĂ risolverĂ la questione Federico Chiesa, ancora in bianconero, ma praticamente da separato in casa. La prioritĂ della Vecchia Signora, però, non è un segreto è Teun Koopmeiners. E’ lui il giocatore indicato per dare la giusta qualitĂ in mezzo al campo, ma allo stesso tempo l’olandese garantisce un ottimo bottino di gol.

Calciomercato Juventus, non solo i bianconeri su Koopmeiners

La sua valutazione è altissima e l’Atalanta ha sempre chiesto almeno 60 milioni di euro. Cifra che la Juventus non ha ancora messo sul tavolo. La presa di posizione del centrocampista, però, è stata netta e la voglia di vestire il bianconero, dovrebbe alla fine portarlo a Torino.

Giuntoli in queste ore ha alzato la proposta a 50 milioni di euro piĂą ulteriori cinque di bonus. Un’offerta che potrebbe convincere i bergamaschi a dare il via libera. Tenersi un giocatore scontento che ha altro per la testa, d’altronde, non conviene proprio a nessuno.

Ma attenzione alle notizie che provengono dall’Inghilterra. E’ Football Insider a scrivere di un interesse da parte del Liverpool. Il portale conferma che la Juve sia in pole per l’olandese, ma che i Reds sono particolarmente attratti dal giocatore, che in Europa League proprio contro il Liverpool, è stato autore di una grande prestazione. Il club inglese, dunque, potrebbe disturbare la Juventus e sappiamo bene che in Premier League le possibilitĂ economiche non mancano di certo.