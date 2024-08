Milan-Monza: titolare a sorpresa, ma San Siro lo fischia

Fischi per il centrocampista del Milan nel corso del match contro il Monza, valevole per il Trofeo Berlusconi

Si concluso con il risultato di uno a uno il primo tempo di Milan-Monza. La sfida del Trofeo Berlusconi, che si sta disputando a San Siro, ha visto i rossoneri portarsi in vantaggio con un tiro deviato di Alexis Saelemaekers. Il pareggio dei brianzoli è poi arrivato con Daniel Maldini.

L’ex Diavolo è stato applaudito da quelli che sono stati i suoi tifosi. Lo stadio, però, non ha riservato lo stesso trattamento a Yacine Adli. Il centrocampista francese, schierato titolare da Paulo Fonseca, al fianco di Yunus Musah, è stato fischiato da buona parte di San Siro nei minuti finali della prima frazione di gioco. Un cross letteralmente sbagliato dell’ex Bordeaux, ha spinto molti tifosi a contestare il calciatore. Va detto, inoltre, che i 45 minuti di Adli sono stati davvero incolore.

Calciomercato Milan, Adli in uscita: il punto

Non è un segreto che il Milan stia provando a prendere un centrocampista e il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Fofana.

Il Diavolo vorrebbe, però, provare a mettere a segno un doppio colpo in mediana. Serve così l’addio di qualcuno e Adli è l’indiziato numero uno a fare le valigie. Il giocatore piace in Premier League, ma soprattutto in Qatar e in Arabia Saudita. L’ex Bordeaux, al momento, però, non appare molto intenzionato a cambiare aria. Ma i fischi di stasera sembrano essere un messaggio chiaro dei suoi tifosi.