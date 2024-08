Affare Inter sul gong del mercato: Marotta chiede un esubero alla Juve

Mercato Inter, affare sul gong con la Juventus: i nerazzurri puntano ad un esubero bianconero

Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie A e, di conseguenza, alla fine del mercato. Una delle squadre più attive sul mercato è la Juventus.

Il club bianconero è in cerca soprattutto di un difensore. E in queste ultime ore è caldissima la pista che porta a Pierre Kalulu. L’affare tra Milan e Juventus si sta scaldando, con il difensore francese apprezzato da Thiago Motta per la sua duttilità. Il Milan, d’altro lato, deve cercare di lavorare ad alcune cessioni anche per un discorso legato alle liste. E Kalulu è quindi uno dei maggiori indiziati a partire, anche per via dell’arrivo sia di un nuovo difensore centrale (Pavlovic) che di un nuovo terzino destro (Emerson Royal). Oltre che con i rossoneri però, la Juventus potrebbe aprire un fronte di dialogo anche con l’Inter.

Inter, spunta la pista Kostic: Marotta pronto ad affondare il colpo

Il club nerazzurro è infatti in cerca di un ultimo tassello per completare la propria rosa. La dirigenza sta infatti valutando possibili colpi o in difesa o sull’esterno da regalare a Simone Inzaghi.

E uno dei nomi osservati con maggiore attenzione dall’Inter sarebbe quello di Filip Kostic. Il serbo non sembra rappresentare una priorità per Thiago Motta e la dirigenza bianconera e potrebbe fare le valigie negli ultimi giorni di mercato. Come riferito dall’insider bianconero Enganche su X, Marotta vorrebbe provare ad affondare il colpo per Kostic nelle ultime ore di mercato. Kostic viene ritenuto un valido sostituto di Dimarco per la corsia mancina, con Carlos Augusto che verrebbe dirottato come difensore centrale di sinistra in alternativa a Bastoni. Una mossa che l’Inter sta studiando con attenzione, anche per via dell’infortunio di Buchanan, rimediato dal canadese in Copa America.