Mega offerta accettata: la Juventus è già un ricordo

La Juventus deve fare i conti con le richieste esagerate del club per il talento finito sul taccuino di Giuntoli. Ora l’attaccante è davvero lontano

Mancano pochi giorni all’inizio del campionato e la Juventus non appare ancora pronta. Le amichevoli estive ci hanno detto che Thiago Motta ha bisogno di tempo e magari di qualche rinforzo per migliorare il proprio organico.

Dopo gli acquisti di Douglas Luiz e Thuram, il mondo bianconero si aspettava grandi cose, ma il mercato – nonostante alcune cessioni – si è arenato. Il tecnico così come tutti i tifosi speravano di vedere nuovi volti in tutti i reparti, ma dopo il mancato arrivo di Calafiori, la Juve in difesa ha preso il sol Cabal. Ora ha avviato la trattativa per Pierre Kalulu, ma il francese non entusiasma il popolo della Vecchia Signora, che spera comunque di poter esultare prima della fine del mercato con gli acquisti di Koopmeiners e di almeno un esterno d’attacco.

Non manca molto alla chiusura della campagna estiva ed evidentemente in casa Juventus c’è ancora molto da fare. Tra la tifoseria aleggia un po’ di malumore, ma i giudizi chiaramente verranno dati alla fine. Nel frattempo Giuntoli si sta muovendo alla ricerca dei colpi giusti.

Calciomercato Juve, prezzo alle stelle per Sancho

Detto di Koopmeiners e Kalulu, che potrebbero rappresentare i rinforzi per centrocampo e difesa, va tenuta d’occhio la situazione legata all’esterno. Gonzalez della Fiorentina è un’opportunità concreta, soprattutto dopo le problematiche riscontrate con Jadon Sancho.

Il giocatore del Manchester United è ormai da diverse sessioni di calciomercato che viene accostato ai bianconeri, ma un suo approdo a Torino fino a questo momento è stato impossibile. In Inghilterra scrivono della volontà dei Red Devils di privarsi del giocatore, ma a prezzi importanti, sottolinea Football Insider. Nessun prestito con diritto di riscatto, dunque, per il giovane talento. L’esperienza al Borussia Dortmund, d’altronde, è stata più che positiva, attirando diversi top team. Tra questi c’è anche il Paris Saint-Germain, che vuole il calciatore, ma che al momento non ha affondato il colpo, anche se starebbe preparando un’offerta da capogiro. L’interesse dei transalpini non fa altro, ad ogni modo, che rendere ancora più proibitivo un approdo di Sancho in bianconero. L’esterno d’attacco è così sempre più destinato a restare solo un sogno per la Vecchia Signora.