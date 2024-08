Giuntoli sblocca il mercato della Juve: incontro e nuovo colpo in 48 ore

L’inizio del campionato si avvicina e Thiago Motta ha bisogno di rinforzi: Giuntoli sblocca il mercato della Juve con l’incontro decisivo

Manca solamente una settimana all’inizio del campionato per i bianconeri, che lunedì prossimo ospiteranno il Como all’Allianz Stadium, eppure la squadra di Thiago Motta è ancora un cantiere aperto: alla Juventus servono ancora diversi acquisti per completare la propria rosa. Cristiano Giuntoli pronto ad accelerare.

L’amichevole contro l’Atletico Madrid ha messo in luce diversi aspetti, alcuni positivi e altri meno. Sicuramente si vede fin da subito la mano dell’allenatore, che sta già dando un gioco e un’identità alla squadra, ma altrettanto palese è la necessità di allungare e completare la rosa. La Juventus è troppo corta e davanti, con Federico Chiesa che continua ad essere ai margini del progetto tecnico, Thiago Motta non ha alternative. Cristiano Giuntoli nel weekend potrebbe aver sbloccato la situazione.

Gudmundsson a Firenze in 48 ore: Nico Gonzalez pronto per la Juventus

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri Cristiano Giuntoli ha incontrato Daniele Pradé a Forte dei Marmi, dove era presente anche Nico Gonzalez con la fidanzata. Un meeting molto importante e che avrebbe definito i contorni dell’operazione che dovrebbe portare l’argentino a Torino: prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 30 milioni di euro.

L’accordo tra la Juventus e Nico Gonzalez è già stato trovato e si attende solo il via libera da parte della Viola. E cosa manca allora? Albert Gudmundsson. Già, prima di liberare l’argentino la Fiorentina vuole consegnare l’islandese a Raffaele Palladino e, in questo senso, si registra un crescente ottimismo. La dirigenza viola si aspetta di arrivare a Gudmundsson entro 48 ore, sbloccando così la situazione dell’argentino e permettendo a Giuntoli di consegnare il tanto atteso rinforzo a Thiago Motta in tempo per la partita contro il Como di settimana prossima. Nell’operazione con la Fiorentina potrebbe essere inserita una contropartita tecnica, Weston McKennie e Filip Kostic i più indiziati, ma solamente più avanti: prima si proverà a portare Nico Gonzalez a Torino e, con calma, si lavorerà ad un’operazione separata.