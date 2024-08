Non può fare il titolare, bocciatura eccellente: la Juve ha un altro problema

Per la Juventus molto è ancora da fare e Giuntoli sta lavorando in entrate e uscita, ma ora c’è un altro problema: non può fare il titolare

Lavori in corso per la Juventus. La squadra di Thiago Motta è un cantiere aperto tra uscite ed entrate e Giuntoli ha bisogno di premere il piede sull’acceleratore per far sì che al 30 agosto la rosa sia al completo e senza scontenti.

Impresa possibile, ma non semplice considerando quanti calciatori sono stati messi fuori dal nuovo allenatore e quanti colpi mancano ancora per rendere la squadra ad immagine e somiglianza del proprio allenatore. Negli ultimi giorni è sfumato uno degli obiettivi più caldi in entrata: Todibo è destinato al West Ham, costringendo ora la Juventus a trovare un’alternativa all’altezza. Lenglet dal Barcellona può essere un’idea, così come sono in piedi le ipotesi Kiwior e Sutalo, ma la retroguardia bianconera potrebbe trovarsi davanti ad un nuovo problema.

Juventus, Danilo bocciato: “Non lo vedo titolare”

La difesa della Juventus va sicuramente rinforzata, ma c’è un calciatore bianconero che non convince assolutamente.

Si tratta di Danilo che nelle idee di Thiago Motta potrebbe fare il terzino di destra nel quartetto di difesa: una soluzione che non convince però il giornalista Stefano Agresti che, nel corso di un intervento a ‘Radio Radio’, esprime tutta la sua perplessità: “Dietro ci sono anche altre cose da fare. Ad esempio, Danilo titolare tutta la stagione fatico a vederlo. Mi sembra abbastanza avanti con gli anni”.

Una bocciatura netta quindi che non sembra però trovare d’accordo Giuntoli e Thiago Motta che hanno altre priorità al momento da risolvere: un centrale, Koopmeiners per il centrocampo e due esterni offensivi gli acquisti ‘urgenti’ per la Juventus.