Arnautovic non blocca Marotta: colpo a sorpresa in Premier League

Il futuro di Marko Arnautovic sta incidendo sulle strategie dell’Inter in attacco, ma le cose potrebbero presto cambiare: nome a sorpresa dalla Premier League

L’Inter ha deciso di non muoversi più di tanto sul calciomercato, e si sapeva, ma in pochi potevano aspettarsi che a meno di una settimana dall’inizio della stagione, l’unico nuovo volto estivo sarebbe stato Josep Martinez, destinato a farsi le ossa alle spalle di Yann Sommer, in grande spolvero anche nell’amichevole di oggi contro il Chelsea.

Taremi e Zielinski erano già stati chiusi prima, ormai mesi fa, e sono comunque acquisti a parametro zero che saranno utili nelle rotazioni, ma non spostano la squadra titolare, rimasta praticamente identica. Se il nuovo braccetto sinistro è ormai un’operazione di contorno, visto che Tajon Buchanan rientrerà anche prima del previsto, verso novembre, i tifosi vorrebbero uno sforzo in attacco, anche perché la casella di Alexis Sanchez e Valentin Carboni, quella del fantasista, è rimasta sguarnita.

Se Joaquin Correa ha rifiutato tutte le offerte, ma potrebbe partire anche con la rescissione del contratto (l’Inter non ci perderebbe a bilancio), la quarta punta resta Marko Arnautovic. Lo staff si fida dell’austriaco nonostante i tanti infortuni patiti negli ultimi anni, ma Simone Inzaghi vorrebbe un profilo diverso, per cui un nome a sorpresa dalla Premier League potrebbe prendere quota nei prossimi giorni.

Da Arnautovic al nuovo fantasista: la nuova idea dell’Inter

Le possibilità di spesa, specialmente se non uscirà l’austriaco, saranno piuttosto basse e il primo nome in lista, quello di Albert Gudmundsson, è ormai indirizzato verso la Fiorentina – l’Inter non può dargli certezza di affondo da qui alla fine del mercato.

Per questa ragione, Marotta e Ausilio sono pronti a valutare altri nomi e uno molto interessante potrebbe arrivare dalla Premier League. Come scritto da ‘InterLive.it’, si tratta di Julio Enciso, calciatore di fantasia che può ricoprire praticamente qualsiasi ruolo nella trequarti offensiva e non è ancora esploso del tutto con il Brighton.

Le sue caratteristiche sarebbero perfette per quello che chiede Inzaghi, ma la sua valutazione è comunque sui 22 milioni di euro. Va da sé che l’operazione potrebbe decollare sono in prestito oneroso con obbligo di riscatto e sperare che Oaktree, attratta dagli investimenti sui giovani, possa dire di sì. A tal proposito, ricordiamo che si tratta di un ragazzo di soli 20 anni e con grandi margini di miglioramento.