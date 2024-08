Accordo e nuova clausola: incubo Inter, così salta tutto

Le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna tirano in ballo anche l’Inter, molto attenta all’evolvere della situazione. Ecco cosa è successo

Dopo aver avviato la propria sessione estiva di calciomercato con due innesti importanti a parametro zero come Taremi e Zielinski, l’Inter sta continuando a sondare il mercato alla ricerca di spunti importanti con cui rinforzare il proprio organico.

A prescindere dalla situazione relativa a Federico Chiesa, fino a questo momento un rebus ancora tutto da sciogliere nella risoluzione del quale l’Inter potrebbe giocare un ruolo importante, i nerazzurri vogliono implementare l’organico con un innesto importante che completi il pacchetto arretrato. Dopo aver visto sfumare Cabal complice l’inserimento improvviso della Juventus, i nerazzurri hanno messo nel mirino diversi profili per capire quale possa essere la soluzione più congeniale. Non ancora caldissimo il fronte Hermoso, oggetto di valutazione anche di altri club in Italia e all’estero, l‘area tecnica meneghina ha provato a capire anche la fattibilità dell’operazione Gasiorowski. Il poliedrico difensore classe ‘2005, reduce da una stagione molto importante con la maglia del Valencia, ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa, pronti a darsi battaglia per definirne l’acquisto.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: accordo Valencia-Gasiorowski per il prolungamento del contratto

In tempi e in modi diversi ad inserire nei propri dossier il profilo di Gasiorowski è stata anche l‘Inter. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, però, a meno di clamorosi colpi di scena i neo Campioni d’Italia saranno costretti a tirare i remi in barca nella definizione dell’acquisto del difensore.

Come evidenziato da Marca, infatti, l’Inter sarebbe stata disposta a pagare la clausola da 20 milioni di euro inserita nel contratto di Gasiorowski per far saltare il banco e chiudere la trattativa per l’acquisto del difensore. Inizialmente legato ai ‘Pipistrelli’ da un contratto in scadenza nel 2025, però, il centrale ha prolungato il suo contratto con il Valencia. Il club spagnolo, infatti, ha fatto leva sull’opzione di rinnovo unilaterale presente nel contratto del classe 2005 per sventare la minaccia dell’Inter, alzando contestualmente la clausola rescissoria fino a quota 45 milioni di euro. Una presa importante quella del Valencia, con la quale il club iberico ha voluto lanciare un messaggio importante alle tante pretendenti in lizza per l’acquisto del suo gioiello. Stando così le cose, le chances che l’Inter riesca a mettere le mani su Gasiorowski in questa sessione di calciomercato si assottigliano in modo quasi definitivo.