Sanchez resta in Serie A: doppio indizio definitivo

Alexis Sanchez ancora in Serie A, ormai è fatta: il doppio indizio sulla ripartenza dell’attaccante cileno

Dopo l’addio all’Inter, Alexis Sanchez ricomincia dal suo passato. E precisamente dall’Udinese. La notizia era nell’aria da un po’, adesso ci avviciniamo a grandi falcate all’ufficialità del suo ritorno in bianconero.

Il doppio indizio sui social dell’Udinese parla chiaro e non possono esserci equivoci. In rapida successione, i friulani hanno postato prima l’immagine di un leone, il simbolo dell’attaccante, quindi una bandiera cilena come emoticon. Dunque, Sanchez sta per vestire nuovamente la maglia bianconera dopo i trascorsi tra il 2008 e il 2011, un triennio in cui l’attaccante, seppur ancora molto giovane, fece vedere grandi cose, creando una coppia gol micidiale con Antonio Di Natale soprattutto nella terza stagione. Quel periodo si concluse con 21 reti in 112 presenze, dando un contributo fondamentale al quarto posto dell’annata 2010/2011.