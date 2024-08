“Un compromesso”: svolta Koopmeiners-Juve, tutte le cifre | ESCLUSIVO

Koopmeiners vuole trasferirsi alla Juventus con la quale ha da tempo un accordo da 4,5 milioni a stagione. Presa di forza dell’olandese

L’argomento del giorno non può che essere Teun Koopmeiners, andato allo scontro totale con l’Atalanta e Gasperini perché vuole andare alla Juventus. L’olandese ha da tempo un accordo con il club bianconero sulla base di un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione.

A L’Eco di Bergamo’ ci ha pensato Gasperini ad ufficializzare la rottura con l’ex Az Alkmaar, parlando di Atalanta che si sente sotto ricatto. Il tuttocampista non intende più allenarsi né giocare con la maglia nerazzurra, una presa di forza pesante – non la prima e nemmeno l’ultima nel calcio – considerato che i tempi per una sua partenza destinazione Torino si fanno sempre più ristretti.

“Non mi aspettavo delle dichiarazioni così nette da Gasperini – ha detto a ‘Ti Amo Calciomercato’, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, il giornalista del quotidiano bergamasco che ha intervistato Gasperini, ovvero Piero Vailati – Anche perché fino all’amichevole di domenica contro il Parma era tutto abbastanza sotto controllo, Koopmeiners era sempre stato schierato ed era uno di quelli più in condizione. Si sapeva che già da gennaio la Juve era intervenuta forte, lo vuole a tutti i costi. L’Atalanta ha fissato un prezzo e aspetta che l’offerta raggiunga il prezzo richiesto”.

“L’Atalanta non ha preso bene la cosa – ha sottolineato Vailati – Non ha preso bene soprattutto il fatto che la Juventus abbia raggiunto un accordo direttamente col giocatore senza passare dalla società. Si va al muro contro muro, Bisogna vedere nel muro contro muro chi porterà più acqua al proprio mulino, ma probabilmente come sempre avviene si arriverà ad un compromesso tra l’offerta attuale della Juve (45 milioni, ndr) e la richiesta dell’Atalanta (60, ndr). Credo che alla fine si arriverà al trasferimento di Koopmeiners alla Juventus”.

Koopmeiners alla Juventus, Vailati: “Possibile compromesso a 55 milioni coi bonus”

Il compromesso di cui ha parlato Vailati potrebbe raggiungersi a 55 milioni: “Penso possa essere una valutazione giusta. 60 magari sono tanti, lui però l’anno scorso è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell’Europa League, della cavalcata in Coppa Italia e anche del ritorno in Champions. 55, arrivandoci con 50 più bonus, potrebbe essere una valutazione adeguata“.

L’addio di Koopmeiners sarebbe una ‘mazzata’ per Gasperini: “È rimasto a Bergamo perché gli è stata prospettata una certa situazione. Si aspettava una situazione diversa e una squadra più forte rispetto a quella che ha concluso la stagione l’anno scorso. Il suo discorso è: non solo non ho una squadra più forte, ma ho tre elementi chiave in meno rispetto a quella che ha vinto l’Europa League. Ha perso Scalvini, Scamacca per infortunio ed eventualmente Koopmeiners”, ha concluso Vailati a ‘Ti Amo Calciomercato’.