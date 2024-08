Juventus, ‘giallo’ Todibo: ecco perché Giuntoli non mette la firma

La Juventus continua a seguire da vicino anche Todibo, ma c’è un ‘giallo’: spiegato il motivo per cui Giuntoli non firma l’accordo

Non solo la corsa contro il tempo per Koopmeiners per la Juventus, tra i fronti caldi per i bianconeri sul mercato. Il club segue da vicino, come sappiamo, diversi altri giocatori. Abbiamo parlato, su Calciomercato.it, anche dei contatti costanti per Todibo. La Juventus, però, non ha ancora accelerato in maniera definitiva sul giocatore.

Per il difensore francese del Nizza, si continua a temporeggiare su modalità e formula dell’operazione, in maniera che ha sollevato più di un’obiezione tra gli esperti di mercato. A fare chiarezza, ci pensa il giornalista Graziano Campi con una serie di post su ‘X’ in cui spiega i motivi dell’agire da parte della Juventus.

“Non è il Nizza a rifiutare il prestito di Todibo – scrive – Giuntoli aveva concordato un prestito con obbligo di riscatto mascherato in diritto, ma è la dirigenza bianconera che non lo controfirma. Quando sei (quasi) sotto processo per falso in bilancio e false comunicazioni sociali, nessun dirigente sano di mente si prenderebbe la responsabilità per una operazione fittizia. Era già successo con Douglas Luiz e Di Gregorio, annunciati con comunicati disgiunti. Sono operazioni che fanno tutti, ma la Juventus non può farle perché una sola Procura ha indagato su una sola squadra”.