Il Manchester United fa saltare il banco: addio Milan

Il Manchester United rischia di far saltare il banco: addio Milan nelle ultime settimane di calciomercato. Tutti gli aggiornamenti

La dirigenza del Milan continua a lavorare per regalare a Fonseca anche Fofana. Come vi stiamo raccontato su Calciomercato.it, è il francese del Monaco il preferito per il centrocampo.

Nonostante la scadenza di contratto fissata al 30 giugno 2025, il club del Principato non fa sconti. La richiesta per il Nazionale francese non scende sotto i 20 milioni di euro e le speranze del Monaco si stanno concretizzando. La società monegasca, infatti, ha aspettato altri club senza chiudere la trattativa con il Milan.

Nelle ultime ore si è ripresentato il Manchester United che insidia ora il club rossonero. Irrompono i Red Devils che sembrano intenzionati a fare sul serio per il talento classe 1999. Il club rossonero non vuole partecipa ad aste soprattutto per un calciatore in scadenza fra un anno.

Calciomercato Milan, su Fofana irrompe il Manchester United: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports’ UK, il Manchester United sarebbe ora forte sul centrocampista del Monaco. Possibile un assalto immediato, con un’offerta concreta per superare la concorrenza dei rossoneri.

La speranza del Monaco è che l’interesse del Manchester United possa far alzare il prezzo. Per il Milan avere il sì del calciatore, pronto a firmare un contratto da circa 3 milioni di euro netti a stagione, come dimostra l’affare Zirkzee, può non bastare. La beffa potrebbe nuovamente arrivare dai Red Devils.